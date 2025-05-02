scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVedanta,Zomato, Fedral Bank से लेकर सरकारी कंपनी पर सेट हुआ नया टारगेट, जानें अभी खरीदें या नहीं

Vedanta,Zomato, Fedral Bank से लेकर सरकारी कंपनी पर सेट हुआ नया टारगेट, जानें अभी खरीदें या नहीं

Share Market Today: मई के दूसरे दिन शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी के कारोबार में ब्रोकरेज फर्म ने कई कंपनियों के टारगेट प्राइस को सेट किया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 2, 2025 11:24 IST
Share Price Target
Share Price Target

Stock Market: स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस तेजी भरे कारोबार के बीच ब्रोकरेज फर्म ने कई शेयरों का टारगेट सेट (Share Price Target) किया है। अगर आप शेयर में निवेश करते हैं तो आपको इन स्टॉक के नए टारगेट को जरूर चेक करना चाहिए। 

advertisement

Eternal Share

Eternal जिसका नाम पहले Zomato था। हाल ही में कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। नतीजे के अनुसार कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है। कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त शेयर 2.68 फीसदी की बढ़त के साथ 238.62 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए थे।  

क्या है शेयर प्राइस टारगेट (Eternal Share Price Targer)

ब्रोकरेज फर्म Nomura ने Eternal के शेयर प्राइस टारगेट को घटा दिया है। अब फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 290 रुपये से घटाकर 280 रुपये कर दिया है।

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने निवेशकों को शेयर खरीदने की सलाह दी है। हालांकि, स्टॉक के टारगेट प्राइस को 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया। 

मोकिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसिस (MOFSL) ने स्टॉक की रेटिंग ‘Buy’ रखी है। इसके अलावा शेयर का टारगेट प्राइस 260 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

Vedanta Share

अनिला अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। तिमाही नतीजे के बाद वेदांता के शेयर फोकस में हैं। आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक 0.69 फीसदी गिरकर 416.30 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

तिमाही नतीजे के बाद MOFSL ने स्टॉक की रेटिंग को  'Neutral ' किया और टारगेट प्राइस (Vedanta Share Price Target) 470 रुपये प्रति शेयर कर दिया। वहीं, Emkay Global ने तिमाही नतीजे के बाद वेदांता के शेयर की रेटिंग 'Buy' कर दी और टारगेट भी 4.5 फीसदी गिराकर 525 रुपये कर दिया।  

Nuvama ने स्टॉक की रेटिंग को 'Buy' पर बरकरार रखा और टारगेट प्राइस 607 रुपये प्रति शेयर कर दिया। CLSA ने भी शेयर की रेटिंग को 'Buy' किया और टारगेट प्राइस ₹535 कर दिया। ब्रोकरेज फर्म Citi ने भी निवेशकों को शेयर खरीदने की सलाह दी साथ ही शेयर की रेटिंग ₹500 प्रति शेयर कर दिया।  

Indian Oil Share

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल के शेयर तिमाही नतीजे के बाद चढ़ गए हैं। स्टॉक 3 फीसदी की तेजी के साथ 142.81 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। 

चौथी तिमाही नतीजे आने के बाद ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट (Indian Oil Share Price Target) प्राइस 205 रुपये जो कि पिछले बंद से 49 फीसदी की तेजी को दर्शाता है। वहीं, स्टॉक पर 34 एनालिस्ट्स में से  22 ने "Buy" की रेटिंग दी है और बाकी पांच ने "होल्ड" करने के लिए कहा है। इसके अलावा सात एनलिस्ट ने "बेचने" की सलाह दी ।

advertisement

Federal Bank Share

फेडरल बैंक के तिमाही नतीजों से निवेशक खुश नहीं हुए। आज बैंक के शेयर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खबर लिखते वक्त फेडरल बैंक के शेयर (Federal Bank Share Price) 3.88 फीसदी गिरकर ₹189.05 प्रति शेयर के भाव पर आ गए। हालांकि, शेयर को लेकर MOFSL और Axis Securities ने 'BUY' रेटिंग दी। वहीं, JM Financial ने शेयर को होल्ड करने की सलाह दी। 

जोएम फाइनेंशियल ने स्टॉक का टारगेट (Federal Bank Share Price Target) ₹200 रुपये किया। मोतिलाल ओसवाल और एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹230 रुपये कर दिया। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 2, 2025