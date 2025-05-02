Varun Beverages Share Price Target: पेप्सिको बॉटलर Varun Beverages Ltd का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल गुरुवार 1 मई को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से शेयर में हलचल देखने को मिल रही है।

वरुण बेवरेजेज ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसने बिहार के बक्सर में अपने प्रोडक्शन प्लांट में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जूस और पैकेज्ड पानी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।

30 अप्रैल को कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर का नया टारगेट दिया है।

Varun Beverages Q4 FY25 Results

कंपनी ने 30 अप्रैल को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि मार्च तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट YoY 33.45% बढ़कर 731.30 करोड़ रुपये रहा। वहीं परिचालन से कंपनी का राजस्व YoY 29% बढ़ा है।

Varun Beverages Dividend

कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड की भी घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वो अपने निवेशकों को 25% का अंतरिम डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड देगी।

Varun Beverages Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार 7 मई 2025 को तय किया है।

Varun Beverages Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 9 मई से देना शुरू करेगी।

Varun Beverages Share Price Target

Q4 रिजल्ट के बाद घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि स्टॉक अपने CMP 521 रुपये से 25% ऊपर जाएगा। ब्रोकरेज ने VBL का टारगेट प्राइस 650 रुपये तय किया है।

Varun Beverages Share Price

दोपहर 12:48 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.48% या 2.50 रुपये टूटकर 519.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था। तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.17% या 0.90 रुपये गिरकर 520.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।