Share Market Today: Cellecor Gadgets नाम की स्मॉल-कैप कंपनी ने अपने रिटेल नेटवर्क को और बढ़ाते हुए 30 अप्रैल 2025 को पंजाब के बरनाला में अपना नया एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को एक मीडिया रिलीज के जरिए जानकारी दी।

अब देशभर में 8 ब्रांड स्टोर

कंपनी के अनुसार इस नए स्टोर का मकसद भारतीय घरों तक एडवांस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है। बरनाला में खुला यह स्टोर Cellecor का आठवां एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर है। इससे पहले कंपनी दिल्ली, भोपाल, मिज़ोरम, लेह-लद्दाख, अंडमान-निकोबार, सासाराम (बिहार) और नांदेड़ (महाराष्ट्र) में भी अपने ब्रांड स्टोर खोल चुकी है।

2012 से चल रही है कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक सफर

Cellecor Gadgets Limited साल 2012 से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में सक्रिय है। कंपनी अपने ब्रांड के तहत स्मार्ट टीवी, वियरेबल गैजेट्स, मोबाइल फोन, होम और किचन अप्लायंसेज़ जैसे कई प्रोडक्ट बेचती है। ये सभी प्रोडक्ट्स अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स से आउटसोर्स किए जाते हैं।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

Cellecor Gadgets के शेयर में पिछले एक महीने में 22 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में शेयर 28 फीसदी से ज्यादा गिर गया है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 64 फीसदी का रिटर्न दिया। इसी तरह शेयर ने पांच साल में 394 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। शेयर में विदेशी निवेशकों की भी हिस्सेदारी है