Indian Railway: अब बोल कर हो जाएगी टिकट बुक, IRCTC की इस सर्विस से आप भी अनजान

Train Ticket Booking With AI: भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ऐसे में अक्सर टिकट काउंटर पर लंबी लाइन देखने को मिलती है। हालांकि, अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के जरिये आसानी से टिकट बुक किया जा सकता है। लेकिन, कई लोगों को इसमें भी परेशानी होती है। ऐसे में उन्हें ज्यादा सुविधा देने के लिए हाल ही में IRCTC ने AskDisha AI चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट पर सिर्फ बोलकर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। यानी, आपको टिकट बुक करने के लिए कोई चीज टाइप नहीं करनी होगी। हम आपको नीचे इस चैटबॉट के बारे में बताएंगे।

क्या है IRCTC का नया फीचर (IRCTC New Feature)

IRCTC ने एक नई सर्विस का नाम वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट AskDisha 2.0 है। यह एक AI-पावर्ड सर्विस है। इसकी मदद से अब आप बिना टाइप किए सिर्फ बोलकर अपनी टिकट बुक कर सकते हैं| हम आपको नीचे बता रहे हैं कि आप इस चैटबॉट के जरिये टिकट कैसे बुक किया जा सकता है।

AskDisha 2.0 से टिकट बुक कैसे करें? (How to book ticket through AskDisha 2.0)

स्टेप 1: सबसे पहले आप, IRCTC ऐप/वेबसाइट पर जाएं और AskDisha ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप इस चैटबॉट को WhatsApp या X (Twitter) से भी कनेक्ट कर सकते हैं।

स्टेप 2: चैटबॉट से "Hello" या "Ticket Book" बोलकर बात शुरू करें।

स्टेप 3: अब अपने यात्रा की डिटेल्स दें। जैसे कि- कहां से जाना है, डेस्टिनेशन, तारीख, और क्लास (स्लीपर, AC आदि)।

स्टेप 4: चैटबॉट आपकी डिटेल्स के हिसाब से ट्रेनों की लिस्ट शो करेगा। इसमें से अपनी पसंद की ट्रेन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: अब UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये पेमेंट करें।

स्टेप 6: बुकिंग कंफर्म होते ही ई-टिकट आपके मोबाइल/ईमेल पर आ जाएगा।

बोलकर करें टिकट कैंसिल



अगर आप अपनी टिकट किसी वजह से कैंसिल करना चाहते है तो आप इसी टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं| इसके लिए आपको AskDisha 2.0 को टिकट कैंसिल की कमांड देनी होगी।