पढ़ाई के लिए गया था जर्मनी, कुछ सालों में बदल गई पूरी जिंदगी, जानें कैसे बदल गया लौटने का पूरा प्लान

Indian student in Germany: विदेश जाकर पढ़ाई और बेहतर करियर बनाने का सपना बहुत से भारतीय युवाओं का होता है। कुछ लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कई बार हालात उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। जर्मनी में रह रहे एक भारतीय शख्स ने रेडिट पर अपना ऐसा ही अनुभव शेयर किया है। उसने बताया कि वह केवल मास्टर्स करने गया था, लेकिन कुछ ही सालों में उसका करियर, सोच और निजी जिंदगी सब बदल गए।

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2021 में मास्टर्स करने पहुंचा था जर्मनी

वायरल पोस्ट के मुताबिक, यह शख्स साल 2021 में भारत से जर्मनी गया था। उसका मकसद मास्टर डिग्री पूरी करना था। उस समय उसकी योजना थी कि पढ़ाई के बाद भारत लौटकर परिवार का बिजनेस संभालेगा। यानी शुरुआत में वह जर्मनी को जिंदगी का एक अस्थायी पड़ाव ही मानकर चला था।

इसके बाद हालात बदलते गए। उसने 2024 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और इसी दौरान उसे नौकरी भी मिल गई। इस साल उसे जर्मनी की परमानेंट रेजीडेंसी भी मिल गई।

जर्मनी जाने के बाद बदली पर्सनैलिटी

पोस्ट में उसने अपनी पर्सनैलिटी में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उसके मुताबिक, भारत में वह काफी शांत और इंट्रोवर्ट था। ग्रेजुएशन के दौरान भी वह लोगों से ज्यादा घुलता-मिलता नहीं था।

जर्मनी पहुंचने के बाद उसे अकेले रहना, नए लोगों से मिलना और अलग माहौल में खुद को ढालना पड़ा। धीरे-धीरे उसने बातचीत बढ़ाई, नए दोस्त बनाए, बाहर जाना शुरू किया और नई चीजें आजमाईं। उसका कहना है कि इन अनुभवों ने उसे अपने साथ ज्यादा सहज होना सिखाया।

जर्मनी में मिला जीवनसाथी

इस कहानी का एक अहम हिस्सा उसकी निजी जिंदगी से भी जुड़ा है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, जर्मनी में रहते हुए उसे अपना जीवनसाथी भी मिल गया। उसने बताया कि वह अगले हफ्ते शादी करने वाला है।

यानी जिस देश में वह कुछ समय के लिए पढ़ाई करने गया था, वही अब उसके करियर और निजी जिंदगी का भी अहम हिस्सा बन चुका है।

अब बिजनेस शुरू करने की तैयारी

नौकरी मिलने के बाद भी उसने आगे के विकल्प तलाशने जारी रखे। अब वह जर्मनी में अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपना नया काम शुरू करने की तैयारी भी कर रहा है।

उसका कहना है कि अब वह पहले के मुकाबले रिस्क लेने से कम डरता है। जर्मनी में बिजनेस शुरू करने को लेकर उसने इंटरनेट पर कई तरह की बातें पढ़ी थीं, लेकिन उसका अपना अनुभव अच्छा रहा। खासकर दक्षिणी जर्मनी में उसे स्टार्टअप शुरू करने के लिए अच्छी मदद मिली।

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कुछ सालों में बदल गया नजरिया

पोस्ट में शख्स ने बताया कि जर्मनी ने उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया। इन सालों में वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ, नए अनुभव हासिल किए, करियर में आगे बढ़ा और अब निजी जिंदगी में भी नई शुरुआत करने जा रहा है।

हालांकि, यह पूरी कहानी एक सोशल मीडिया यूजर के निजी अनुभव पर आधारित है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है और इसे जर्मनी में रहने वाले हर व्यक्ति का अनुभव नहीं माना जा सकता।

