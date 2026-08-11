Amazon Freedom Sale 2026: मानसून में काम आ सकते हैं ये गैजेट्स, बारिश में फोन से स्मार्टवॉच तक की बढ़ेगी सुरक्षा

Amazon Freedom Sale 2026: मानसून के दौरान बाहर निकलते समय फोन, ईयरबड्स और दूसरे गैजेट्स को बारिश से बचाना एक बड़ी चिंता बन जाती है। ऐसे मौसम में कुछ छोटे और काम के गैजेट्स सफर को आसान बना सकते हैं। अमेजन फ्रीडम सेल 2026 के दौरान ऐसे कई प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, जिनमें रोजाना इस्तेमाल से लेकर पानी से बचाव तक के फीचर्स मिल रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे गैजेट्स के बारे में, जो बारिश के मौसम में अलग-अलग जरूरतों में काम आ सकते हैं।

advertisement

बोट एयरडोप्स प्राइम 512

बोट एयरडोप्स प्राइम 512 अमेजन डॉट इन पर लिस्टेड हैं और यह 2026 का नया लॉन्च है। इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 6.1 दिया गया है। इसके साथ चार माइक्रोफोन और एआई-ईएनएक्स टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी के मुताबिक इनमें 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। ये मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी और ऐप सपोर्ट भी देते हैं।

मानसून में सफर करने वालों के लिए छोटे ईयरबड्स स्पीकर लेकर चलने के मुकाबले ज्यादा आसान विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, तेज बारिश में इस्तेमाल करने से पहले इनकी मौजूदा वॉटर-रेजिस्टेंस रेटिंग जरूर चेक करनी चाहिए।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: Amazon Great Freedom Sale 2026: 63,990 रुपये से शुरू ये 5 लैपटॉप, फीचर्स और कीमत देखकर करें खरीदारी

बेट्सू आईपीएक्स8 वॉटरप्रूफ फोन पाउच

बेट्सू यूनिवर्सल वॉटरप्रूफ फोन पाउच की अमेजन पर कीमत ₹79 बताई गई है। यह खासतौर पर उन लोगों के काम आ सकता है, जो टू-व्हीलर से सफर करते हैं या बारिश में पैदल निकलते हैं। इस पाउच को आईपीएक्स8 रेटिंग मिली हुई है और इसे स्मार्टफोन को पानी से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसका डिजाइन ट्रांसपेरेंट है, इसलिए फोन पाउच के अंदर रहते हुए भी टचस्क्रीन इस्तेमाल किया जा सकता है और फोटो भी ली जा सकती है। अमेजन लिस्टिंग के मुताबिक इसे अंडरवॉटर यूज के लिए भी उपयुक्त बताया गया है। भारी बारिश में यह फोन के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर दे सकता है।

सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा

सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा की अमेजन पर कीमत ₹36,990 बताई गई है। यह प्रीमियम वियरेबल 10एटीएम और आईपी68 रेटिंग के साथ आता है। इसमें टाइटेनियम बिल्ड और सैफायर ग्लास दिया गया है। वॉच में डुअल-फ्रीक्वेंसी जीपीएस, 3एनएम प्रोसेसर और कुछ यूजेज कंडीशंस में 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है।

इसमें ईसीजी और ब्लड-प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ फीचर्स के साथ फिटनेस और एक्टिविटी ट्रैकिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी हाई वॉटर-रेजिस्टेंस रेटिंग के कारण यह उन स्मार्टवॉच के मुकाबले गीले मौसम में आउटडोर इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जिनमें अलग से वॉटर प्रोटेक्शन नहीं मिलता।

सेल में कीमत और ऑफर्स बदल सकते हैं

अमेजन फ्रीडम सेल के दौरान प्रोडक्ट्स की कीमत, स्टॉक स्टेटस, कूपन्स और बैंक डिस्काउंट्स बदल सकते हैं। इसलिए चेकआउट के समय अमेजन पर दिखाई देने वाली फाइनल प्राइस को ही लागू कीमत माना जाना चाहिए। सेल में अमेजन की ओर से डिस्काउंट्स के साथ नो-कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर्स और अमेजन पे रिवॉर्ड्स भी प्रमोट किए जा रहे हैं।