scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगPainting में कुछ नहीं पर फिर भी करोड़ों में खरदीते हैं अमीर लोग, इसके पीछे की सच्चाई जान हो जाएंगे हैरान

Painting में कुछ नहीं पर फिर भी करोड़ों में खरदीते हैं अमीर लोग, इसके पीछे की सच्चाई जान हो जाएंगे हैरान

हमने कई बार सुना है कि अमीर लोग लाखों-करोड़ों रुपये की पेंटिंग्स खरीदते हैं। जब हम वो पेंटिंग्स देखते हैं तो हमें वो उतनी खास नहीं लगती है। अब सवाल आता है कि फिर अमीर लोग इतनी महंगी पेटिंग्स क्यों खरीदते हैं। आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं। इ

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 12:58 IST
Tax on sale of inherited art

मूवी हो या फिर एग्जीबिशन में हमने देखा है कि कई पेंटिंग्स को करोड़ों रुपये में खरीदा जाता है। इतनी महंगी पेंटिंग्स को जब देखते हैं तो हमें उतनी खास नहीं लगती है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर यह पेंटिंग्स करोड़ों रुपये में क्यों बेची-खरीदी जाती है। 

advertisement

टैक्स बचाने का तरीका

महंगी पेंटिंग्स टैक्स बचाने का एक तरीका है। दरअसल, इन पेंटिंग्स को खरीद कर कोई व्यक्ति अपने घर नहीं ले जाता है। बल्कि यह एक तरह का डोनेशन होता है। टैक्सपेयर डोनेशन के जरिये इनकम टैक्स छूट का लाभ उठाता है। 

इसे ऐसे समझिए कि किसी पेंटिंग्स की कीमत 30 लाख थी और वह पेंटिग्स की नीलामी 90 लाख में हुई है। अब जिस व्यक्ति ने पेंटिग्स बेची है उसने 90 लाख रुपये संस्थान को दान कर दिया है। इस तरह उसनें 30 लाख रुपये खर्च कर 90 लाख रुपये का टैक्स बचाया है।   

पेंटिंग्स के पीछे सालों की मेहनत

किसी भी पेंटिंग्स के पीछे कलाकार की सालों की मेहनत होती है। सालों की मेहनत के बाद ही कोई पेंटिंग्स परफेक्ट बनती है। इस वजह से पेंटिंग्स की कीमत इतनी ज्यादा होती है। 

इससे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। मशूहर कलाकार पिकासो ने एक महिला की पेंटिंग 30 सेकेंड में बना दी। उनकी पेंटिंग की खूब तारीफ हुई। जब महिला ने उस पेंटिंग को खरीदना चाहा तो पिकासों ने उसकी कीमत 30 मिलियन डॉलर रख दिया। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर सब लोग हैरान हो गए। पिकासो ने कहा कि 30 सेकेंड में पेटिंग बनाने के पीछे उनके 30 साल की मेहनत है। यही कारण है कि पेंटिंग की कीमत 30 लाख रुपये रखा गया। 

इस वजह से भी बढ़ जाती है कीमत

कई बार नीलामी के समय बोली बढ़ जाती है। लोग अपनी वर्चस्व को दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दाम बोलते हैं। हालांकि, मशहूर कलाकार की पेंटिंग्स हमेशा महंगी होती है। वहीं, कुछ लोगों को महंगे पेंटिंग्स का शौत होता है। ऐसे में वह महंगी पेंटिंग्स खरीदते हैं तो कई लोग स्टेटस को मैंटेन करने के लिए भी महंगी पेंटिंग्स खरीदते हैं। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 17, 2025