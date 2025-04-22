TCS और ICICI Securities ने मिलाया हाथ! अब यूजर्स को होगा ये तगड़ा फायदा

TCS-ICICI Securities Partnership: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने ICICI Securities के साथ पार्टनरशिप किया है ताकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिटेल ट्रेडिंग और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को मॉडर्न बनाया जा सके।

इस पार्टनरशिप से, टीसीएस का लक्ष्य आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ग्राहकों के लिए एक स्केलेबल, उच्च प्रदर्शन वाला ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रदान करना है, जो भारत के पूंजी बाजारों में इनोवेशन को बढ़ावा देगा।

इस पार्टनरशिप के तहत टीसीएस भारतीय ब्रोकरेज सेगमेंट में मार्केट लीडर TCS BaNCS के ट्रेडिंग सॉल्यूशन को तैनात करेगी।

TCS BaNCS के सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सॉल्यूशन का लाभ उठाकर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अपने प्लेटफॉर्म में सुधार करेगी और ग्राहकों को बाजार की बदलती मांगों के अनुरूप आसान और अत्याधुनिक ट्रेडिंग का लाभ देगी।

यह पार्टनरशिप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रमुख ब्रोकरेज कामों को भी बढ़ाएगा, जिसमें ऑर्डर प्रबंधन, बीएसई, एनएसई और एमसीएक्स जैसे प्रमुख एक्सचेंजों से कनेक्टिविटी, ऑनलाइन जोखिम प्रबंधन और निपटान, कॉर्पोरेट एक्शन, कस्टमर मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं।

टीसीएस अपने ब्रोकरेज सॉल्यूशन के माध्यम से भारत में रिटेल ट्रेडिंग की मात्रा का लगभग 30% संभालती है जो टॉप बैंकों और ब्रोकरेज संस्थानों सहित 30 से अधिक संगठनों को सहायता प्रदान करती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ टी.के. श्रीरंग ने कहा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, टेक्नोलॉजी हमेशा मुख्य रही है। TCS BaNCS को अपनाकर हम अपने ग्राहकों को एक आसान और उच्च-प्रदर्शन ट्रेडिंग इकोसिस्टम के साथ सशक्त बनाएंगे।

हमें TCS के साथ पार्टनरशिप करके खुशी हो रही है और साथ मिलकर हम भारत के ब्रोकरेज सेक्टर में बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए भविष्य के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे।

टीसीएस के बीएफएसआई प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के अध्यक्ष आर विवेकानंद ने कहा कि मार्केट लीडर के साथ यह साझेदारी पूंजी बाजार उद्योग में टीसीएस के नेतृत्व को और आगे बढ़ाती है और सर्वश्रेष्ठ-श्रेणी के ट्रेडिंग समाधान देने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को बदलकर, हम न केवल इसकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, बल्कि क्लाउड रेडीनेस और उन्नत स्केलेबिलिटी के साथ इसे भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं।