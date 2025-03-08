IND vs NZ Final: ICC Champions Trophy का फाइनल मैच कल! 25 साल बाद होगा ये कारनामा | भारत की संभावित प्लेइंग 11

IND vs NZ Final: भारत और न्यूजीलैंड 25 साल में पहली बार व्हाइट-बॉल क्रिकेट के किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं। बुधवार को लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के साथ न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। अब ब्लैक कैप्स का सामना रविवार 09 मार्च 2025 को दुबई में होने वाले ICC Champions Trophy के फाइनल मुकाबले में भारत से होगा।

मंगलवार 04 मार्च को दुबई में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर भारत, फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी थी। न्यूजीलैंड, भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मुकाबला हारी थी और अब इस हार का बदला लेने के लिए भी कीवी टीम भी फाइनल में तैयार होगी।

भारत और न्यूजीलैंड इससे पहले दो बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ चुके हैं। पिछली बार वे साउथेम्प्टन में 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) के फाइनल में आमने-सामने हुए थे, जहां केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड ने बारिश के कारण छह दिनों तक टेस्ट मैच में भारत को आठ विकेट से हराया था।

दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार इन दोनों टीमों के बीच व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट का फाइनल 2000 में नैरोबी में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी (ICC Knockout Trophy) में खेला गया था। उस मौके पर न्यूजीलैंड ने भारत को चार विकेट से हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था।

IND VS NZ FINAL

कब शुरू होगा मैच: रविवार 09 मार्च को दोपहर 2:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच शुरू होगा। हालांकि लाइव कवरेज दोपहर 1:30 बजे ही शुरू हो जाएगा।

टॉस टाइमिंग: दोपहर 2 बजे के आसपास टॉस हो सकता है।

IND VS NZ FINAL : फ्री में ऐसे देख पाएंगे LIVE

यह मैच आप फ्री में JioHotstar पर देख सकेंगे। इसके अलावा आप Star Sports 1, Star Sports 3 और Sports18 पर भी मैच की लाइव कवरेज देख सकते हैं।

IND VS NZ FINAL : भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव/हर्षित राणा।