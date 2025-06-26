scorecardresearch
BT TV
Panchayat 4 कर रही Amazon पर धमाल, जानिए कैसे चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिजनेस

पंचायत-4 Amazon Prime पर रिलीज हो गई है। आइए, आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर ये OTT सीरीज और मूवी से कैसे कमाते हैं।

Priyanka Kumari
Jun 26, 2025
OTT

अब लोग थिएटर जाने की बजाय मोबाइल या टीवी पर फिल्में और वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फिल्म पहले बड़े पर्दे पर दिखती थी, अब कुछ हफ्तों में ओटीटी (OTT Platform) पर आ जाती है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है।

वेब सीरीज के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज है। जैसे पंचायत-4 (Panchayat-4) जैसी सीरीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पंचायत-4 Amazon Prime पर रिलीज हो गया है। लोगों को यह सीरीज काफी पसंद आ रही है। 

ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है?

ओटीटी का पूरा नाम "ओवर द टॉप" है। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट के जरिए बिना किसी सेट टॉप बॉक्स के सीधा फिल्में, वेब सीरीज या शो देख सकते हैं। Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, Zee5, MX Player जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो ओटीटी की दुनिया में पॉपुलर हैं।

ओटीटी पर हर तरह का कंटेंट जैसे रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा या फिर कॉमेडी मिलता है। सबसे खास बात ये कि ओटीटी में आप जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें सब देख सकते हैं।

ओटीटी पर कंटेंट देखना कैसे होता है?

ओटीटी का आनंद लेने के लिए आपको ज्यादातर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना होता है। कुछ प्लेटफॉर्म फ्री कंटेंट भी दिखाते हैं, लेकिन उनमें विज्ञापन देखने पड़ते हैं। वहीं कई प्रीमियम प्लेटफॉर्म आपको बिना रुकावट कंटेंट दिखाते हैं मगर उसके लिए हर महीने या सालाना फीस देनी पड़ती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म की कमाई कैसे होती है?

यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि फ्री में मूवी या वेब सीरीज दिखाने वाले ये प्लेटफॉर्म आखिर कमाते कैसे हैं? बता दें कि ओटीटी चार तरीकों से कमाते हैं।

सब्सक्रिप्शन फीस से कमाई: Netflix या Amazon Prime जैसे प्लेटफॉर्म आपको हर महीने या सालाना एक तय फीस लेते हैं। इसे Subscription-based revenue कहा जाता है। इसमें जितने ज्यादा यूजर होते हैं उतनी ज्यादा कमाई होती है।

विज्ञापन के जरिए कमाई: MX Player और YouTube जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर आपको कंटेंट देखने से पहले या बीच में ऐड देखने होते हैं। ये विज्ञापन कंपनी ओटीटी को पैसे देती है। अगर यूजर ऐड देखता या उस पर क्लिक करता है तो ओटीटी को पैसा मिलता है।

वेब सीरीज रिलीज के पैसे: अगर कोई वेब सीरीज किसी ओटीटी पर रिलीज होती है तो उस सीरीज के निर्माता को ओटीटी कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। यानी कंटेंट को दिखाने का चार्ज भी ओटीटी का एक इनकम सोर्स है।

एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप: कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने शो या मूवी के जरिए किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, जिससे उन्हें स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट के जरिये भी कमाई होती है।

ओटीटी का बिजनेस मॉडल क्या है?

ओटीटी कंपनियों के चार बिजनेस मॉडल हैं जो उन्हें अलग-अलग तरीके से कमाई में मदद करते हैं।

TVOD (Transactional Video on Demand): इसमें मूवी या शो को किराए पर देखने का ऑप्शन होता है, चाहे आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो या नहीं।

SVOD (Subscription Video on Demand): इसमें यूजर हर महीने या सालाना सब्सक्रिप्शन लेकर कंटेंट देखता है।

AVOD (Advertisement Video on Demand): फ्री में कंटेंट मिलता है लेकिन ऐड देखना जरूरी होता है। इसी मॉडल से सबसे ज्यादा कमाई होती है।

मल्टी स्क्रीन मॉडल: इसमें यूजर एक ही सब्सक्रिप्शन से मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर कंटेंट देख सकता है, इसके लिए अलग कीमत वसूली जाती है।
 

Priyanka Kumari
Jun 26, 2025