Gold Silver Rates Today : शुक्रवार को इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी का फ्यूचर ट्रेड 1 लाख रुपये को पार कर गिया है।

अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो सोने की कीमतों में यहां पर भी तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं आज चांदी की रिटेल कीमत थोड़ी कम हुई है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर सोने और चांदी का भाव MCX के साथ-साथ आपके शहर में कितना है?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

MCX पर सोने और चांदी का भाव?

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 11:17 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.78% या 1755 रुपये चढ़कर 100147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.64% या 675 रुपये चढ़कर 106560 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: