scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: ग्लोबल टेंशन के बीच उछला सोना! आज इतना हुआ महंगा - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: ग्लोबल टेंशन के बीच उछला सोना! आज इतना हुआ महंगा - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 12:23 IST

Gold Silver Rates Today : अमेरिका-चीन बिजनेस विवाद को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर के स्थिर रहने से आज घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई। इसके अलावा आज सोने और चांदी के रिटेल कीमतें भी बढ़ी हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:12 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.39% या 381 रुपये चढ़कर 98100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.28 प्रतिशत या 284 रुपये चढ़कर 101500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9699 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8884 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,091 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,097 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,139 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,095 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,04,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,105 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत    1,15,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,102 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,115 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 


 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 4, 2025