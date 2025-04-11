US-China टकराव का असर, Gold Price में आई सुनामी; ₹92 हजार पार

Gold Rate Today: अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर (US-China Tariff War) और दुनियाभर की आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत में सोने की कीमत (Gold Price) ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। MCX Gold ने पहली बार ₹92,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है।

advertisement

MCX पर सोना पहुंचा ₹92,400 प्रति 10 ग्राम

Multi Commodity Exchange (MCX) पर 5 जून एक्सपायरी वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट ₹92,400 तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा भाव है। हालांकि थोड़ी देर बाद इसमें गिरावट आई और यह ₹92,050 पर बंद हुआ।

चार दिन में ₹5,472 महंगा हुआ सोना

इस हफ्ते की शुरुआत में सोने की कीमत ₹86,928 थी। गुरुवार तक ये ₹92,400 हो गई यानी सिर्फ चार दिनों में सोने की कीमतों में ₹5,472 की बढ़त देखी गई। यह तेजी दिखाती है कि कैसे लोग अब सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट (Safe Investment) मान रहे हैं।

घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड ₹90,160 पर

Indian Bullion Jewellers Association (IBJA) के अनुसार भारत में 24 कैरेट गोल्ड का रेट ₹90,160 प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹88,000 और 20 कैरेट सोना ₹80,240 है। ये रेट्स बिना जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज (Making Charges) के होते हैं। ऐसे में दुकान पर खरीदते समय गोल्ड के दाम थोड़े ज्यादा हो सकता है।

गोल्ड की कीमत क्यों बढ़ रही है? (Why is the price of gold increasing?)

सोने की कीमतों में इजाफा (Gold Price Hike) की मुख्य वजह अमेरिका और चीन के बीच टकराव (Trade War) है। इसके अलावा वैश्विक मंदी की आशंका (Global Recession Fears) और शेयर बाजार में गिरावट के कारण भी सोने की कीमतों में तेजी आ रही है।

जब भी दुनियाभर में अनिश्चितता बढ़ती है तब लोग शेयर या प्रॉपर्टी की बजाय सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि सोने की डिमांड (Gold Demand) बढ़ जाने पर इसकी कीमत भी बढ़ जाती हैं।

Gold का रेट कैसे चेक करें? (How to check gold rate?)

आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल से भी Gold और Silver Rates जान सकते हैं। आपको लेटेस्ट गोल्ड प्राइस (Latest Gold Price) जानने के लिए 8955664433 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा आप www.ibjarates.com पर जाकर भी ताजा दाम जान सकते हैं।

Gold की शुद्धता कैसे जांचें? (How to check the purity of gold?)

Gold Purity Check बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सोना खरीदते समय हॉलमार्क नंबर देखना चाहिए। आपको बता दें कि 24 कैरेट वाले सोने पर 999, 22 कैरेट पर 916 और 18 कैरेट पर 750 नंबर प्रिंट होता है। जब भी आप सोना खरीदें, इन नंबरों को जरूर चेक करें ताकि आपको असली सोना मिले।