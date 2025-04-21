Gold ATM in China: ग्लोबल स्तर पर सोने की कीमतों (Gold Price) में तेजी देखने को मिला है। सोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग सोना खरीदने में छिछक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन (China) ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोल्ड एटीएम (Gold ATM) शो हो रहा है।

चीन के शंघाई शहर में गोल्ड एटीएम देखा गया है। यह पहला गोल्ड एटीएम है। इस एटीएम ने लोगों को अपनी तरफ काफी आकर्षित किया है। एक यूजर ने इस एटीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। जहां एक तरफ गोल्ड एटीएम की चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में सवाल है कि आखिर यह एटीएम कैसे काम कर रहा है।

कैसे काम करता है गोल्ड एटीएम? (How Gold ATM works?)

ये खास एटीएम गोल्ड को 1,200 डिग्री सेल्सियस तक पिघला देता है। इसके बाद एटीएम में सोने की शुद्धता को दिखाया जाता है साथ ही उसकी लाइव कीमत भी शो होती है। अब सोने की कीमत के हिसाब से ही एटीएम से कैश निकलता है। यूजर चाहें तो कैश की जगह बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं।

इस एटीएम में गोल्ड ट्रांजैक्शन (Gold Transaction) करना काफी आसान है। एटीएम मशीन पहले गोल्ड का वजन करती है। इसके बाद यूजर को बताती है कि उनका सोना कितना प्योर है। इस मशीन में यूजर से सर्विस चार्ज भी लिया जाता है।

100 से ज्यादा लगे गोल्ड एटीएम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड एटीएम शेनझेन की कंपनी Kinghood Group ने बनाया है। इस एटीएम को चीन के 100 शहरों से ज्यादा शहरों में लगाया गया है। शंघाई में एक और गोल्ड एटीएम लगाया जाएगा। दरअसल, लोगों को यह एटीएम काफी पसंद आ रहा है। इस एटीएम के जरिये लोग आसानी से गोल्ड बेच पा रहे हैं।