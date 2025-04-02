scorecardresearch
Forbes Billionaires 2025: मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर, लेकिन टॉप 10 से बाहर

Forbes Billionaires 2025: दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk हैं। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी का नाम भी शामिल हैं।

Priyanka Kumari
Apr 2, 2025
Mukesh Ambani and Gautam Adani Net Worth

Forbes ने अपनी World’s Billionaires List 2025 जारी कर दी है। इस लिस्ट में भी कुछ खास बदलाव नहीं दिखे हैं। Elon Musk एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। टॉप 10 में ज्यादातर अमेरिकी अरबपति हैं, लेकिन क्या Alice Walton अब भी दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं? भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस लिस्ट में किस पायदान पर हैं? आइए जानते हैं।

Forbes World's Billionaires List 2025: कुल कितने अरबपति?

Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया में कुल 3,028 अरबपति शामिल हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 247 ज्यादा हैं। इनकी कुल संपत्ति $16.1 ट्रिलियन आंकी गई है, जो एक साल में $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी दिखाती है।

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में हैं। इसके बाद चीन और भारत का स्थान है। टॉप 10 में 8 अरबपति अमेरिकी हैं।

Forbes World's Billionaires List 2025: टॉप 10 अरबपति (World's Top 10 Billionaires)

                नाम   कंपनी  नेट वर्थ
         Elon Musk  Tesla, SpaceX  $342 बिलियन
       Mark Zuckerberg  Meta  $216 बिलियन
       Jeff Bezos  Amazon  $215 बिलियन
       Larry Ellison  Oracle  $192 बिलियन
       Bernard Arnault   LVMH  $178 बिलियन
       Warren Buffett   Berkshire Hathaway  $154 बिलियन
       Larry Page  Google  $144 बिलियन
       Sergey Brin  Google  $138 बिलियन
       Amancio Ortega   Zara  $124 बिलियन
     Steve Ballmer  Microsoft   $118 बिलियन

 

दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन? (Who is the richest woman in the world?)

Alice Walton (Walmart) $101 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं। उन्होंने Forbes Billionaires List 2025 में 15वां स्थान हासिल किया। टॉप 50 में शामिल अन्य महिलाएं हैं-

  रैंक   नाम  कंपनी  नेट वर्थ
 20  Francoise Bettencourt Meyers  L'Oreal  $81.6 बिलियन
 21  Julia Koch  Koch Industries  $74.2 बिलियन
 33  Jacqueline Mars  Mars Chocolates  $42.6 बिलियन
 44  Rafaela Aponte-Diamant  MSC Shipping  $37.7 बिलियन
 48  Savitri Jindal  Jindal Group  $35.5 बिलियन

 

अडानी-अंबनी किस पायदान पर? 

मुकेश अंबानी $92.5 बिलियन की नेट वर्थ के साथ रैंक 18 पर हैं। वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत के सबसे अमीर उद्योगपति बने हुए हैं। वहीं, गौतम अडानी $56.3 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ रैंक 28 पर हैं। अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर और एशिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे। Forbes World's Billionaires List 2025 के टॉप 30 में भारत के सिर्फ दो अरबपति शामिल हुए हैं।

Apr 2, 2025