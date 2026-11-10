दिवाली पर LG Smart TV खरीदने का सुनहरा मौका! ₹28,000 तक की छूट, जानें कीमत और शानदार फीचर्स

अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आजकल लोग ऐसा टीवी चाहते हैं, जिसमें बड़ी स्क्रीन, शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड मिले। साथ ही कीमत भी बजट में हो। ऐसे में एलजी के एक स्मार्ट टीवी पर खास ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इस टीवी की कीमत कितनी है और इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं।

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एलजी स्मार्ट टीवी पर कितनी मिल रही छूट?

फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में एलजी नैनो 4के यूएचडी स्मार्ट टीवी पर बड़ी छूट मिल रही है। इस टीवी की असली कीमत ₹65,990 है, लेकिन सेल में इसे ₹41,990 में खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, बैंक ऑफर का फायदा उठाने पर इसकी कीमत घटकर ₹37,990 रह जाती है। यानी कुल मिलाकर करीब ₹28,000 तक की बचत हो सकती है। ध्यान रखें कि इस सेल का आज यानी 10 नवंबर को आखिरी दिन है।

50 इंच की बड़ी स्क्रीन और 4के क्वालिटी

इस एलजी स्मार्ट टीवी में 126 सेंटीमीटर यानी 50 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें 4के यूएचडी रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे मूवी और वीडियो की पिक्चर ज्यादा साफ दिखाई देती है। टीवी में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एचडीआर10 सपोर्ट भी मिलता है, जो बेहतर कलर और स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देने में मदद करता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

साउंड क्वालिटी भी है दमदार

एलजी ने इस टीवी में 20 वॉट का स्पीकर आउटपुट दिया है। इसके साथ एआई साउंड प्रो और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इससे मूवी, म्यूजिक और पसंदीदा शो देखते समय बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिल सकता है।

वॉयस कमांड से कंट्रोल होगा टीवी

इस स्मार्ट टीवी में गूगल असिस्टेंट और कोपायलट जैसे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट दिया गया है। इनकी मदद से यूजर्स वॉयस कमांड के जरिए टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कई काम बिना रिमोट के बटन दबाए भी किए जा सकते हैं।

रैम और स्टोरेज कितनी मिलेगी?

परफॉर्मेंस के लिए इस टीवी में वेबओएस दिया गया है। इसके अलावा 1.5 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसकी मदद से यूजर्स अपने पसंदीदा ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं।

कब तक मिलेगा ऑफर?

फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल आज यानी 10 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आप यह टीवी खरीदना चाहते हैं, तो सेल खत्म होने से पहले कीमत, बैंक ऑफर और बाकी शर्तें जरूर चेक कर लें।