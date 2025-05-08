Flight Cancellation Refund Rules: भारत और पाकिस्तान (IND-PAK Tension) के बीच तनाव बढता जा रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि युद्ध की स्थिति है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध (IND-PAK War) होता है तो इसका असर ट्रेन और फ्लाइट के संचालन पर पड़ेगा। 7 मई 2025 को हुए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद कई फ्लाइट रद्द हो गई हैं। वहीं कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इन स्थिति में एक सवाल है कि अगर युद्ध की वजह से फ्लाइट कैंसिल होती है तो क्या टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं।

advertisement

हम आपको आर्टिकल में फ्लाइट कैंसिलेशन रिफंड नियमों (Flight Cancellation Refund Rules) के बारे में बताएंगे।

क्या मिलेगा रिफंड?

अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन की तरफ से कैंसिल होती है तो आप फ्लाइट टिकट रिफंड पाने का हकदार हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों (DGCA Rule) के अनुसार अगर एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिल होती है तो यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। टिकट पर कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं कटेगा। वैसे अगर यात्री की तरफ से टिकट कैंसिल किया जाता है तब कैंसिलेशन चार्ज लगाया जाता है।

आपको बता दें कि हर एयरलाइन अलग कैंसिलेशन चार्ज लगाती है। एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्री को रिफंड पाने के लिए एयरलाइन के हेल्पालाइन नंबर पर संपर्क करना होगा।

टिकट रिफंड पाने का क्या है पूरी प्रोसेस? (Flight Ticket Refund Process)

फ्लाइट कैंसिल हो जाने पर यात्री को रिफंड पाने के लिए एयरलाइन के वेबसाइट और ऐप पर जाना होगा। यहां जाकर यात्री कैंसिल फ्लाइट और रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस स्टेटस को चेक करने के लिए यात्री को कुछ डिटेल्स भरनी होगी। अगर किसी यात्री को रिफंड स्टेटस शो नहीं होता है तो वह एयरलाइन के कस्टमर केयर पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं।

अगर यात्री ने किसी थर्ड पार्टी से टिकट बुक किया है तो उसे उस पार्टी से संपर्क करना होगा। वहीं, अगर एयरलाइन रिफंड देने से मना कर देती है तब यात्री DGCA से शिकायत कर सकता है। DGCA से शिकायत करने के लिए यात्री को DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ पर जाना होगा।