दिवाली पर गिफ्ट देने का बदल रहा ट्रेंड! सोने-चांदी और मिठाइयों से हटकर इन लग्जरी तोहफों की बढ़ी चर्चा
दिवाली 2026 पर गिफ्ट देने का अंदाज कुछ अलग नजर आ रहा है। पारंपरिक मिठाइयों और सोने के सिक्कों के साथ लग्जरी गिफ्ट भी चर्चा में हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ऐसे कई खास तोहफों का जिक्र है, जिनकी कीमत हजारों से लाखों रुपये तक है। जानिए पूरी लिस्ट।
In Short
- दिवाली पर पारंपरिक मिठाइयों और सोने के अलावा लग्जरी गिफ्ट भी चर्चा में हैं।
- सोने की परत वाली मिठाई की कीमत ₹21,000 और खास गोल्ड कॉइन की कीमत ₹31,702 है।
- दिवाली से पहले भारत में ऑनलाइन बिक्री 25% बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। घरों में सजावट, रंगोली, दीये और मिठाइयों के साथ गिफ्ट देने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस मौके पर लोग पारंपरिक मिठाइयों और सोने के अलावा महंगे और खास गिफ्ट भी पसंद कर रहे हैं।
रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के मुताबिक, दिवाली से पहले भारत में ऑनलाइन बिक्री करीब 25% बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यह पिछले पांच साल की सबसे तेज ग्रोथ होगी।
सोने के सिक्के और मिठाइयों की खास डिमांड
दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तनिष्क का 2 ग्राम का 24 कैरेट लक्ष्मी-गणेश गोल्ड कॉइन भी खास गिफ्ट विकल्प है। इसकी कीमत 31,702 रुपये है। ऐसे सिक्कों को लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं, मिठाइयों में Khoya की Gold Pista Katli चर्चा में है। पिशोरी पिस्ते से बनी इस मिठाई के 30 टुकड़ों पर खाने योग्य 24 कैरेट सोने की परत लगाई गई है। इसकी कीमत 21,000 रुपये है।
घर सजाने के लिए हजारों से लाखों रुपये के गिफ्ट
दिवाली पर घर सजाने और मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी लग्जरी गिफ्ट मौजूद हैं।
The Mansion का Regal Varyaa Gift Box पीतल की दो प्लेटों, चार कटोरियों, सिरेमिक प्लेटों और अन्य सामान के साथ आता है। इसकी कीमत 27,350 रुपये है।
Collektklove का रंगीन कांच से बना Deepa Candle Stand 30,000 रुपये में उपलब्ध है। इसका डिजाइन दक्षिण भारतीय मंदिरों से प्रेरित है।
वहीं, Jaipur Rugs का हाथ से बुना Savana Rug 3,45,450 रुपये का है। इसे ऊन से तैयार किया गया है।
दिवाली पार्टियों के लिए भी खास गिफ्ट
दिवाली पर परिवार और दोस्तों के बीच ताश खेलने की परंपरा भी है। Leather Talks का Leather Poker Box 18,995 रुपये में उपलब्ध है। इसमें ताश के पत्ते और पोकर चिप्स मिलते हैं।
Joanna Buchanan का चार पीस वाला Stripey Bee Cocktail Shaker Set 19,545 रुपये का है। वहीं, Rampur Jugalbandi No. 5 व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री कीमत 27,600 रुपये बताई गई है।
फेस्टिव फैशन के लिए Meera Mahadevia का Chandbali Clutch भी खास विकल्प है। इसकी कीमत 72,500 रुपये है।
जयपुर में रॉयल दिवाली मनाने का मौका
दिवाली पर लग्जरी अनुभव चाहने वालों के लिए जयपुर का Leela Palace भी खास पैकेज दे रहा है।
15 नवंबर तक उपलब्ध इस पैकेज में पारंपरिक कार्यक्रम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कठपुतली शो, पैलेस आर्ट वॉक और खास डिनर शामिल हैं।
यहां एक रात का किराया कमरे की कैटेगरी के हिसाब से 25,800 रुपये से 3,22,500 रुपये तक है। इस पर टैक्स अलग से लगेगा।