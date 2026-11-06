धनतेरस पर चांदी खरीदने का बदल गया तरीका! अब बिना लॉकर और डीमैट अकाउंट के भी कर सकते हैं निवेश

धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदना भारतीय परिवारों की पुरानी परंपरा रही है। इस दिन लोग समृद्धि और खुशहाली के लिए कीमती धातुओं में निवेश करते हैं। लेकिन अब डिजिटल दौर में निवेश का तरीका भी बदल रहा है। बहुत से लोग चांदी को घर में रखने और उसकी सुरक्षा की चिंता से बचना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए ICICI Prudential Silver ETF FOF एक विकल्प हो सकता है। इसके जरिए फिजिकल चांदी खरीदे बिना भी चांदी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ा निवेश किया जा सकता है।

advertisement

क्या है ICICI Prudential Silver ETF FOF?

ICICI Prudential Silver ETF FOF एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है। यह मुख्य रूप से ICICI Prudential Silver ETF की यूनिट्स में निवेश करती है। आसान भाषा में समझें तो इस स्कीम का मकसद निवेशकों को चांदी की कीमतों के प्रदर्शन से जुड़ा रिटर्न उपलब्ध कराना है।

इसकी खास बात यह है कि निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। इससे उन छोटे निवेशकों के लिए भी चांदी में पैसा लगाना आसान हो जाता है, जो सीधे शेयर बाजार के जरिए ETF नहीं खरीदना चाहते।

Silver ETF और Silver Mutual Fund में क्या अंतर है?

Silver ETF और Silver Mutual Fund FOF में सबसे बड़ा अंतर निवेश करने के तरीके का है। सीधे Silver ETF में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट चाहिए।

वहीं, ICICI Prudential Silver ETF FOF में सामान्य ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह निवेश और रिडेम्पशन किया जा सकता है। इसमें SIP के जरिए भी पैसा लगाया जा सकता है। इससे निवेशक एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय नियमित अंतराल पर निवेश कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

धनतेरस पर चांदी में निवेश क्यों हो सकता है खास?

चांदी अब सिर्फ गहने और सिक्के बनाने तक सीमित नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है।

सोलर पैनल बनाने में चांदी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक कारों में इसकी अच्छी विद्युत चालकता के कारण मांग रहती है। इसके अलावा AI, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चांदी आधारित कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।

यही वजह है कि चांदी को कीमती धातु के साथ एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल भी माना जाता है।

बिना फिजिकल चांदी खरीदे कैसे मिलेगा फायदा?

ICICI Prudential Silver ETF FOF की NAV उसके पास मौजूद Silver ETF यूनिट्स की वैल्यू के आधार पर तय होती है।

इसका अंडरलाइंग ETF LBMA मानकों के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाली फिजिकल चांदी में निवेश करता है। इससे चांदी की शुद्धता को लेकर चिंता कम होती है।

advertisement

इसके अलावा निवेशकों को चांदी रखने के लिए बैंक लॉकर या इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। स्कीम का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजर करते हैं, जो ट्रैकिंग एरर कम रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि, निवेश का प्रदर्शन चांदी की कीमतों में बदलाव से जुड़ा रहता है।