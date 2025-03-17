Fraud: मार्केट में आ गया नया फ्रॉड, धोखाधड़ी के लिए जालसाज ये बोलकर करते हैं कॉल

आज के समय में फ्रॉड कई तरह से हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जहां डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) के मामलों में तेजी आई थी तो सरकार ने इस मामलों पर लगाम करने के लिए कॉलर ट्यून कैंपेन शुरू किया। अब साइबर अपराधी ने फ्रॉड का नया तरीका अपना लिया है। अब वह कोरियर के जरिये धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम आपको नीचे इस फ्रॉड के बारे में बताएंगे।

क्या है कोरियर फ्रॉड? (What is Courier Fraud?)

कोरियर फ्रॉड में साइबर अपराधी खुद को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी बताता है। वह किसी एयरपोर्ट का नाम लेता है और कहता है कि आपके आधार कार्ड पर एक पार्सल आया है। यह पार्सल दूसरे देश आया है। जालसाज इसके आगे कहता है कि इस पार्सल में अल्ट्रा बैंड है, ड्रग्स है और फेक पासपोर्ट है। आमान्य सामान होने के कारण आपको जेल हो जाएगी।

जेल की बात सुनकर कई बार लोग हड़बड़ा जाते हैं और घबराहट में गलती कर बैठते हैं। दरअसल, इसके बाद जालसाज जेल से बचाने के लिए कोई राशि या फिर ओटीपी मांगता है। ओटीपी के जरिये यूजर्स का बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है।

ऐसे कॉल आए तो क्या करें?

अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हड़बड़ाहट में कोई भी पर्सनल डिटेल्स न दें। इस तरह के कॉल आने पर आपको तुरंत कॉल को कट करके पुलिस को कॉल करना चाहिए। पुलिस को पूरा मामला बताने के बाद आप साइबर सेल में भी जानकारी दें। अगर संभव है तो इस तरह के कॉल को रिकॉर्ड कर लें ताकि आपके पास प्रूफ हो।

साइबर अपराधी किसी भी तरह का लिंक या ओटीपी भेजता है तो उसे कभी भी शेयर न करें। इस तरह के फिसिंग लिंक को आप साइबर सेल को दें ताकि इस तरह के फ्रॉड पर लगाम लगाया जाए।