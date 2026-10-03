scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगमॉनसून की विदाई के बीच फिर बरसेंगे बादल! दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मॉनसून की विदाई के बीच फिर बरसेंगे बादल! दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

देश के कई हिस्सों से मॉनसून की वापसी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। दिल्ली में फिलहाल आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। IMD ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानिए मौसम का पूरा अपडेट।

Advertisement
Sonam
Sonam
UPDATED: Oct 3, 2026 12:06 IST
AI Generated Image

In Short

  • दिल्ली में 3 और 4 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा, लेकिन 6 से 8 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है।
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है।
  • दक्षिण, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

देश के कई हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी का सिलसिला जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कुछ हिस्सों से मॉनसून के और पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं। हालांकि, मॉनसून की वापसी के बीच कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई गई है।

advertisement

दिल्ली समेत इन इलाकों में बारिश की संभावना

IMD के मुताबिक, 6 से 8 अक्टूबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश देखने को मिल सकती है। यानी मॉनसून की वापसी के बावजूद देश के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है।

Image Credit : Aaj Tak

पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।

3 अक्टूबर को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

शनिवार 3 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C से 35°C के बीच रह सकता है।

वहीं, न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है।

4 अक्टूबर को भी आसमान रहेगा साफ

रविवार 4 अक्टूबर को भी दिल्ली में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक, रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के बीच रह सकता है।

वहीं, न्यूनतम तापमान 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है। यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद बारिश की संभावना बन रही है।

6 से 8 अक्टूबर के बीच बदल सकता है मौसम

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं, देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

advertisement

Edited By:
Sonam
Published On:
Oct 3, 2026