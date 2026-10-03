Bajaj Auto की September Sales में 5% की बढ़त, जानिए कहां से मिला सबसे ज्यादा सहारा
Bajaj Auto की सितंबर 2026 में कुल बिक्री सालाना आधार पर 5% बढ़कर 5.38 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। हालांकि Domestic Market में कंपनी की बिक्री पर दबाव देखने को मिला। दूसरी ओर Export ने जोरदार रफ्तार दिखाई और कंपनी की Overall Sales को सहारा दिया। जानिए Two-Wheeler और Commercial Vehicle की बिक्री का पूरा हिसाब।
In Short
- सितंबर 2026 में Bajaj Auto की Total Sales 5% बढ़कर 5,38,443 यूनिट रही।
- कंपनी का Total Export 32% बढ़कर 2,43,987 यूनिट पहुंच गया।
- - Domestic Two-Wheeler Sales में सालाना आधार पर 12% की गिरावट दर्ज हुई।
Bajaj Auto के लिए सितंबर 2026 बिक्री के लिहाज से मिला-जुला रहा। कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 5% बढ़कर 5,38,443 यूनिट पहुंच गई। पिछले साल सितंबर में कंपनी ने 5,10,504 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री घटी है, जबकि Export में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली।
घरेलू बाजार में घटी बिक्री
सितंबर में Bajaj Auto की कुल Domestic Sales 9% घटकर 2,94,456 यूनिट रह गई। सितंबर 2025 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 3,25,252 यूनिट बेची थीं।
Two-Wheeler की बात करें तो घरेलू बाजार में बिक्री 12% घटी है। कंपनी ने सितंबर 2026 में 2,39,771 Two-Wheelers बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 2,73,188 यूनिट था।
Export ने संभाली बिक्री
घरेलू बाजार में गिरावट के बावजूद Export ने Bajaj Auto की कुल बिक्री को सहारा दिया। सितंबर में कंपनी का Total Export 32% बढ़कर 2,43,987 यूनिट पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने 1,85,252 यूनिट था।
Two-Wheeler Export में और तेज बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने सितंबर में 2,11,723 Two-Wheelers Export किए। यह सितंबर 2025 के 1,57,665 यूनिट के मुकाबले 34% ज्यादा है।
कंपनी की Total Two-Wheeler Sales 5% बढ़कर 4,51,494 यूनिट रही। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 4,30,853 यूनिट था।
Commercial Vehicles की बिक्री भी बढ़ी
Commercial Vehicle Segment में भी Bajaj Auto ने बढ़त दर्ज की। सितंबर में कंपनी ने कुल 86,949 Commercial Vehicles बेचे, जो पिछले साल के 79,651 यूनिट के मुकाबले 9% ज्यादा है।
घरेलू Commercial Vehicle Sales भी 5% बढ़कर 54,685 यूनिट पहुंच गई। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 52,064 यूनिट बेची थीं। वहीं Commercial Vehicle Export 17% बढ़कर 32,264 यूनिट रहा।
कुल मिलाकर सितंबर में Bajaj Auto की Total Sales में 5% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें मजबूत Export Growth की बड़ी भूमिका रही।