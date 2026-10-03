कैप्टन स्मित की बहादुरी को मिला ₹1 करोड़ का सम्मान! इस कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में मिड-एयर इमरजेंसी के दौरान साहस दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को Mankind Pharma ने ₹1 करोड़ देकर सम्मानित किया है। कंपनी ने उनके साहस, मुश्किल हालात में संयम और जिम्मेदारी की तारीफ करते हुए यह रकम देने का ऐलान किया।

कैप्टन स्मित मच्छर बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 उड़ा रहे थे। इसी दौरान कॉकपिट में उनके को-पायलट ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया था। हमले में स्मित गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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Mankind Pharma ने क्यों दिए ₹1 करोड़?

Mankind Pharma के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा ने कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कंपनी हमेशा मानती है कि शब्दों से ज्यादा काम मायने रखते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी लीडर की असली परीक्षा उस समय होती है, जब हालात बेहद मुश्किल हों, दबाव बहुत ज्यादा हो और कई लोगों की जिंदगी उसके फैसलों पर निर्भर हो। कंपनी ने कैप्टन स्मित और उनके परिवार को ₹1 करोड़ देने की घोषणा की।

फ्लाइट में क्या हुआ था?

फ्लाइट में 174 लोग सवार थे। दिए गए विवरण के मुताबिक, को-पायलट ने कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बावजूद स्मित ने मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिसके बाद यात्रियों ने हमलावर को काबू किया।

इसके बाद विमान ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे और 34,000 फीट की ऊंचाई से 17,000 फीट से ज्यादा नीचे आया। विमान को सऊदी अरब के तबूक स्थित Prince Sultan Bin Abdulaziz Airport की ओर डायवर्ट किया गया और वहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई।



राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग

Federation of Indian Pilots ने प्रधानमंत्री कार्यालय से कैप्टन स्मित मच्छर को उचित राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या राष्ट्रीय नागरिक सम्मान देने पर विचार करने की अपील की है। फेडरेशन का कहना है कि ऐसा सम्मान साहस, प्रोफेशनल जिम्मेदारी, नेतृत्व और लोगों की जान बचाने के महत्व का संदेश देगा।

The Federation of Indian Pilots requests the Prime Minister's Office to kindly consider flydubai pilot Captain Smit Machchhar for an appropriate National Bravery Award / national civilian recognition, in accordance with the applicable Government of India provisions and after due… pic.twitter.com/GYC7gIFdrg — ANI (@ANI) October 2, 2026

इजरायल ने भी किया धन्यवाद

मुंबई में इजरायल के Consulate General ने भी कैप्टन स्मित की तारीफ की। शहर में एक बिलबोर्ड लगाकर उन्हें लोगों की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया गया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई।

PM Modi से भी हुई बातचीत

शुक्रवार को कैप्टन स्मित मच्छर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और हमले के बाद के हालात बताए। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनका इरादा दूसरों को मरने नहीं देने का था। फिलहाल उनका UAE के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उन्हें “true hero” बता चुके हैं।