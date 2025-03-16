scorecardresearch
Delhi Metro का बड़ा ऐलान! DMRC और Blue Dart ने किया पार्टनरशिप - होगा ये फायदा

DMRC ने भारत में अग्रणी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सर्विस कंपनी ब्लू डार्ट (Blue Dart) के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। जानिए इससे क्या फायदा होगा?

Gaurav Kumar
Delhi, Mar 16, 2025 13:23 IST

DMRC and Blue Dart Partnership: दिल्ली की लाइफलाइन कही जानें वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल DMRC ने भारत में अग्रणी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सर्विस कंपनी ब्लू डार्ट (Blue Dart) के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। 

DMRC ने अपने आधिकारिक X हैंडल के जरिए बताया कि उसने और ब्लू डार्ट ने एक Memorandum of Understanding (MoU) साइन किया है। शहरी लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए यह पार्टरनरशिप की गई है। 

इस पार्टनरशिप से क्या होगा?

DMRC ने बताया कि इस पार्टनरशिप के तहत, ब्लू डार्ट नॉन-पीक ऑवर के दौरान मेट्रो के जरिए पार्सल पहुंचाएगा जिससे टाइम सेंसिटिव शिपमेंट जल्द और आसानी से पहुंच सकेंगे। 

यह सॉल्यूशन सड़क परिवहन पर निर्भरता को भी कम करेगा जिससे भीड़भाड़ कम होगी और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन भी कम होगा। इसके साथ ही, डीएमआरसी इको फ्रेंडली व्हीकल को समर्थन करते हुए दिल्ली मेट्रो का अधिकतम उपयोग करेगी।

दुनिया के अन्य देश भी अपनाते हैं ये मॉडल

ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो अन्य देशों में भी मेट्रो की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रेवेन्यू जनरेट करने के ऐसे ही अन्य उपाय खोजे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैड्रिड मेट्रो ने मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से पार्सल परिवहन के लिए लॉजिस्टिक साझेदारों के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी आएगी।

सड़क की भीड़ और शहरी प्रदूषण कम होगा

मेट्रो-सक्षम लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन और माइक्रो पार्सल हब के माध्यम से फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करके, यह प्रोजेक्ट सड़क की भीड़ और शहरी प्रदूषण को कम करते हुए डिलीवरी करेगी।

इस पार्टनरशिप के तहत, DMRC दिल्ली-एनसीआर में एक स्थायी शहरी माल नेटवर्क (Freight Network) स्थापित करने के लिए अपने स्टेशनों और पटरियों का लाभ उठा रही है।

क्या है इस MoU का मकसद

इस MoU का मकसद परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना, डिलीवरी की समयसीमा को कम करना और मेट्रो परिसरों को लॉजिस्टिक्स हब में बदलकर कम कार्बन उत्सर्जन के साथ शहरी माल ढुलाई सिस्टम को सपोर्ट करना है। 

लॉन्ग टर्म में, DMRC इस कार्गो नेटवर्क को अतिरिक्त मेट्रो स्टेशनों तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, जिससे टिकाऊ और बिना रुकावट माल परिवहन में नए स्टैंडर्ड सेट किए जाए। 

Mar 16, 2025