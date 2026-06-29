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Newsट्रेंडिंगपूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट! जानिए दिल्ली में अभी बारिश के आसार हैं या अभी और झेलनी होगी गर्मी

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट! जानिए दिल्ली में अभी बारिश के आसार हैं या अभी और झेलनी होगी गर्मी

एक तरफ दिल्ली में गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के तापमान और पूर्वोत्तर में भारी बारिश को लेकर नया अपडेट जारी किया है। आइए जानते हैं कहां कैसा रहेगा मौसम।

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Rohit Chaudhary
Rohit Chaudhary
UPDATED: Jun 29, 2026 12:33 IST
AI Generated Image

In Short

  • दिल्ली में लगातार तीसरे दिन सुबह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।
  • 29 जून से 2 जुलाई तक पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश, कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना।
  • अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह।

दिल्ली में गर्मी से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजधानी में सोमवार को लगातार तीसरे दिन सुबह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इससे साफ है कि सुबह के समय भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 27 जून और 28 जून को भी सुबह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था।

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पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

वहीं, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार, 29 जून से 2 जुलाई के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इसी दौरान 30 जून से 2 जुलाई के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।

इसके अलावा 3 और 4 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। वहीं, 29 जून के लिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मेघालय में रिकॉर्ड हुई तेज बारिश

29 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी, बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई।

पूर्वी खासी हिल्स के आरकेएम सोहरा में सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।

बहुत भारी बारिश वाले इलाकों में सोहरा (IMD) में 20 सेंटीमीटर, मावकिरवाट (ORG) में 19 सेंटीमीटर, मावकिरवाट (AWS) में 17 सेंटीमीटर और मावसिनराम (ORG) में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

इसके अलावा पश्चिम खासी हिल्स के नोंगस्टोइन (AWS) में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसे भारी बारिश की श्रेणी में रखा गया है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसलिए लोगों से सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 29, 2026