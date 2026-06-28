Masked Aadhaar Card: आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी आईडी डॉक्यूमेंट में से एक है। बैंक में अकाउंट खुलवाने, होटल में चेक-इन करने या किसी ऑफिस में आईडी प्रूफ देने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि, हर जगह अपना पूरा आधार नंबर शेयर करना जरूरी नहीं होता। इसलिए UIDAI ने Masked Aadhaar की सुविधा दी है। अब सवाल यह है कि Masked Aadhaar कहां चलेगा और किन जगहों पर इसे नहीं माना जाएगा, चलिए पूरी डिटेल जानते हैं।

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Masked Aadhaar पर कौन-कौन सी जानकारियां दिखाई देंगी?

Masked Aadhaar कार्ड पर आपका नाम, DoB, आपके घर का पता, आपका फोटो दिखाई देगा। हालांकि जो आपका आधार नंबर है वो छुपा रहेगा सिर्फ अंत के चार डिजिट दिखाई देंगे।

किन जगहों पर चलेगा Masked Aadhaar?

अगर किसी जगह सिर्फ पहचान दिखानी है और पूरा आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है, तो वहां Masked Aadhaar दिया जा सकता है। होटल या गेस्ट हाउस में आईडी देने, किसी कंपनी में पहचान बताने और कुछ ऑनलाइन कामों में भी इसे दिया जा सकता है।

जिन जगहों पर पूरा आधार नंबर नहीं मांगा जाता, वहां Masked Aadhaar काम आ सकता है। इससे आपका पूरा आधार नंबर दूसरे लोगों के सामने नहीं आता और उसके गलत हाथों में जाने का खतरा कम हो जाता है।

किन जगहों पर नहीं चलेगा Masked Aadhaar?

कुछ काम ऐसे होते हैं, जहां सिर्फ आईडी दिखाने से काम नहीं चलता। वहां पूरा आधार नंबर देना पड़ता है। जैसे, बैंक के कुछ कामों में पूरा आधार मांगा जाता है। नया सिम कार्ड लेते समय भी मोबाइल कंपनी पूरा आधार नंबर या कोई दूसरा आईडी कार्ड मांग सकती है। वहीं, कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए ओटीपी या फिंगरप्रिंट से आधार चेक किया जाता है। ऐसे कामों में Masked Aadhaar नहीं चलेगा।

क्यों फायदेमंद है Masked Aadhaar?

Masked Aadhaar का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका पूरा आधार नंबर नहीं दिखता। इससे आपकी जानकारी बची रहती है और आधार का गलत काम होने का खतरा कम हो जाता है। अगर किसी जगह सिर्फ पहचान दिखानी हो, तो Masked Aadhaar काफी है। लेकिन जहां पूरा आधार नंबर या आधार देखना जरूरी हो, वहां आपको असली आधार कार्ड दिखाना होगा।

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