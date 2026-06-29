सेशेल्स दौरे पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान! 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट, UPI समेत कई अहम समझौतों पर लगी मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 से 29 जून 2026 तक की सेशेल्स राजकीय यात्रा के दौरान राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के संबंधों को नई मजबूती देने पर सहमति जताई।

बातचीत में स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल बदलाव, कौशल विकास, सतत विकास, सामाजिक ढांचा, रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों को साझेदारी का प्रमुख आधार बनाने पर जोर दिया गया।

advertisement

समुद्री सुरक्षा और विकास सहयोग पर फोकस

बातचीत में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों, जिनमें अवैध मछली पकड़ना, ड्रग तस्करी और समुद्री डकैती शामिल हैं, पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं में अपना सहयोग लगातार जारी रखेगा और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भरोसेमंद रिश्तों को और गहरा करेगा।

बैठक के बाद दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संयुक्त स्मारक लोगो जारी किया। इस दौरान:

UPI (डिजिटल पेमेंट सिस्टम)

स्वास्थ्य क्षेत्र

कृषि

शिपिंग

अंतरिक्ष सहयोग

प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty)

लाइन ऑफ क्रेडिट

समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान-प्रदान भी हुआ।

1,250 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा

भारत ने सेशेल्स के लिए 1,250 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं, वोकेशनल ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी कई नई घोषणाएं की गईं। सेशेल्स ने भारत की पहल Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) में शामिल होने का भी फैसला किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और सेशेल्स की ऐतिहासिक दोस्ती, लोकतंत्र, कानून के शासन और जनता केंद्रित व्यवस्था को दोनों देशों की साझा ताकत बताया।