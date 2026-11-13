दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा! 34 इलाकों में AQI 400 पार, आईआईटी में 488 पहुंचा स्तर

दिल्ली में प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। राजधानी की हवा में घुला जहरीला धुआं लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। एक दिन की मामूली राहत के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। शहर के आधे से ज्यादा निगरानी केंद्रों पर हवा बेहद खराब दर्ज की गई है। आइए जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण का ताजा हाल और इसके पीछे की वजहें।

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34 निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 34 पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण आईआईटी दिल्ली में रहा, जहां AQI 488 तक पहुंच गया। यहां प्रदूषण की मुख्य वजह पीएम10 कण रहे।

इसके अलावा चांदनी चौक में AQI 479, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में 478, पूसा में 469 और एनएसयूटी जाफरपुर में 459 दर्ज किया गया। CPCB के मुताबिक, 301 से 400 के बीच AQI 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस स्तर का प्रदूषण स्वस्थ लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि पहले से बीमार लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।

12 नवंबर को मिली थी थोड़ी राहत

दिल्ली में 12 नवंबर को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी। उस दिन राजधानी का औसत AQI 323 दर्ज किया गया था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। लेकिन यह राहत सिर्फ एक दिन तक ही रही और 13 नवंबर को हवा फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के मुकाबले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के दूसरे शहरों की स्थिति थोड़ी बेहतर रही। 13 नवंबर सुबह 5 बजे गाजियाबाद में AQI 377, नोएडा में 369 और गुरुग्राम में 349 दर्ज किया गया। हालांकि, इन शहरों में भी हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

मौसम से कब मिलेगी राहत?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में सुबह के समय कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं और दिन में मौसम साफ होने की संभावना है।

तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। फिलहाल मौसम विभाग ने राजधानी के लिए कोई खास मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, मौसम की मौजूदा स्थिति प्रदूषण से तुरंत राहत मिलने के संकेत नहीं दे रही है।

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पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के 4,107 मामले

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह आंकड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की कुल 4,107 घटनाएं दर्ज की गईं।

इनमें पंजाब में 3,729 और हरियाणा में 378 मामले सामने आए। अकेले 12 नवंबर को पराली जलाने की 96 नई घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले सीजन में इसी अवधि के दौरान 4,220 मामले सामने आए थे। यानी इस बार पराली जलाने की घटनाओं की संख्या पिछले साल के लगभग बराबर है।

दिवाली के बाद से दिल्ली जहरीले धुएं की चपेट में है। हवा की धीमी रफ्तार और प्रदूषण को फैलने से रोकने वाली मौसम की स्थिति के कारण राजधानी में जहरीली हवा का असर लगातार बना हुआ है। फिलहाल दिल्लीवासियों को प्रदूषण से तत्काल राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है।