एनवीडिया में जेनसन हुआंग की वापसी की मांग तेज! 1,600 से ज्यादा कमेंट्स से बोर्ड पर बढ़ा दबाव

Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang के इस्तीफे के बाद कंपनी के अंदर हलचल तेज हो गई है। जहां उनके निजी रिश्तों को लेकर विवाद सामने आया, वहीं दूसरी ओर कंपनी के कई कर्मचारी उनके समर्थन में उतर आए हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि बोर्ड उनके इस्तीफे पर दोबारा विचार करे और उन्हें वापस लाने का रास्ता निकाले।

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1,600 से ज्यादा कमेंट्स में उठी Jensen Huang की वापसी की मांग

WIRED की रिपोर्ट के मुताबिक, Jensen Huang के इस्तीफे से पहले Nvidia के एक पुराने इंजीनियर ने कंपनी के सुझाव बॉक्स में एक सुझाव दिया था। इसमें बोर्ड से अपील की गई थी कि Huang को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले कर्मचारियों की राय को ध्यान में रखा जाए। इसके बाद इस सुझाव बॉक्स में 1,600 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। इनमें कई कर्मचारियों ने Huang को दोबारा CEO बनाने की मांग की है।

एक कर्मचारी ने लिखा, 'अगर आप कंपनी के लक्ष्य में भरोसा करते हैं, तो बॉस को वापस लाइए।' वहीं दूसरे कर्मचारी ने कहा कि हर इंसान से गलतियां हो सकती हैं। Jensen ने कंपनी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए।

कर्मचारियों ने ईमेल और LinkedIn पर किया समर्थन

एक कर्मचारी ने पूरी कंपनी को ईमेल भेजकर Jensen Huang के इस्तीफे को लेकर पारदर्शिता की मांग की। उसने लिखा कि वह Jensen के साथ खड़ा है। कर्मचारी का कहना था कि किसी को भी गलतियों से परे नहीं माना जा सकता, लेकिन निष्पक्षता का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति से दूरी बना ली जाए जिसने कंपनी को इतना मजबूत नेतृत्व दिया है।

इसके अलावा करीब दो दर्जन कर्मचारियों ने LinkedIn पर भी Huang के समर्थन में पोस्ट किए। एक कर्मचारी ने WIRED को बताया कि कंपनी में उनकी वापसी की मांग काफी व्यापक है। कर्मचारियों को चिंता है कि Jensen के बिना कंपनी को नुकसान हो सकता है। उसका कहना था कि Nvidia की पहचान Jensen की वजह से है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

बोर्ड से जांच के नतीजे सार्वजनिक करने की मांग

कुछ कर्मचारियों का मानना था कि बोर्ड को किसी बड़े फैसले से पहले अपनी जांच पूरी करनी चाहिए थी। सुझाव बॉक्स में बोर्ड से जांच के नतीजे कर्मचारियों के साथ साझा करने और Jensen के CEO बने रहने को लेकर उनकी राय औपचारिक रूप से लेने की मांग की गई।

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हालांकि, बोर्ड की जांच शुरू होते ही Jensen Huang ने इस्तीफा दे दिया। इससे कर्मचारी हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि उन्होंने जांच पूरी होने का इंतजार क्यों नहीं किया। एक कर्मचारी के कंपनीव्यापी ईमेल में लिखा गया कि अगर अमेरिका अपने भविष्य को बनाने में मदद करने वाले व्यक्ति को ही निराश करता है, तो यह दुनिया Jensen Huang के लायक नहीं है।

1993 से Nvidia की कमान संभाल रहे थे Jensen Huang

Jensen Huang ने 1993 में Nvidia की स्थापना के बाद से कंपनी का नेतृत्व किया। गुरुवार को कर्मचारियों को भेजे गए अपने ईमेल में उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे। उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। मेरे इस कदम से उन्हें और हमारे बच्चों को गहरी चोट पहुंची है। मेरे पास इसका कोई बहाना नहीं है। मुझे इसका बेहद अफसोस है।'

उनका यह बयान ऐसे समय आया जब एक कथित प्रेम संबंध को लेकर रिपोर्ट सामने आई थीं। इसमें सिंगापुर की कंपनी Megaspeed International की कार्यकारी Alice Huang का नाम भी जुड़ा था, जिन पर अमेरिकी अधिकारियों को चीन के लिए जासूसी करने का संदेह बताया गया।

Colette Kress बनीं अंतरिम CEO

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गुरुवार सुबह Nvidia के निदेशक मंडल ने Jensen Huang के इस्तीफे की घोषणा की। रिपोर्ट्स में उनके शादी के बाहर दो प्रेम संबंधों का जिक्र किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल में शुरुआती निवेशक और Jensen के लंबे समय से करीबी लोग शामिल हैं।

Huang के इस्तीफे के बाद कंपनी ने Colette Kress को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। वहीं Harvey Jones को कंपनी का पहला बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कर्मचारियों की मांग है कि बोर्ड उनके समर्थन और कंपनी में उनके योगदान को देखते हुए Jensen Huang की वापसी पर विचार करे।