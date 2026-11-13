भारत-अमेरिका Trade Deal पर जल्द ऐलान! पीयूष गोयल ने दिया अहम संकेत, जानें क्या बचा है बाकी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही Trade Deal को लेकर जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है और समझौते को लेकर कुछ ही मुद्दे बाकी हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है और किन मुद्दों पर भारत अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

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जल्द हो सकता है भारत-अमेरिका Trade Deal का ऐलान

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को Business Today TV से खास बातचीत में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच Trade Deal को लेकर बातचीत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ ही मुद्दे बाकी हैं, जिन्हें सुलझाने पर काम चल रहा है। ऐसे में इस समझौते का ऐलान जल्द सुनने को मिल सकता है।

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका भारत का बेहद अहम साझेदार है। दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि Technology, Defence और Critical Minerals जैसे कई क्षेत्रों में भी मजबूत साझेदारी है। उन्होंने बातचीत को दोस्ताना और सकारात्मक बताते हुए कहा कि फिलहाल कोई बड़ी रुकावट नहीं है।

अमेरिका के साथ भारत को मिलेगा दुनिया के बेहतरीन समझौतों में से एक

इससे पहले बुधवार को विशाखापत्तनम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ हर लिहाज से दुनिया के बेहतरीन Trade Deals में से एक मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने इस समझौते में काफी अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत अपनी शर्तों और हितों को ध्यान में रखकर बातचीत कर रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अमेरिकी राजदूत भी दे चुके हैं समझौते के जल्द पूरा होने के संकेत

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी इसी महीने कहा था कि दोनों देशों के बीच Trade Agreement काफी समय से अंतिम चरण यानी Finish Line पर है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही इसे पूरा किया जा सकेगा।

गोर ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए Trade Deal का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस समझौते को पूरा होने में करीब 20 साल लगे, जबकि भारत और अमेरिका की बातचीत को अभी एक साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते को लेकर काम कर रहे हैं और इसे पूरा कर लेंगे। उन्होंने Pharmaceuticals, IT और Military Exercises जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया।

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GM प्रोडक्ट्स और Dairy सेक्टर पर भारत नहीं करेगा समझौता

हालांकि, Trade Deal को लेकर बातचीत के बीच भारत ने अपने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर रुख साफ कर दिया है। पीयूष गोयल ने किरोड़ीमल कॉलेज में कहा था कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ किया कि देश का Dairy Sector किसी भी Free Trade Agreement के तहत खोलने को लेकर सरकार बेहद सतर्क है।

उन्होंने कहा कि भारत ने आज तक किसी भी देश के लिए अपना Dairy Sector नहीं खोला है। इसके अलावा सरकार Genetically Modified (GM) Products को भी भारत में आने की अनुमति नहीं देना चाहती। गोयल ने साफ कहा कि भारत भविष्य में भी GM प्रोडक्ट्स को अनुमति नहीं देगा।

उन्होंने Marine Products और कुछ अन्य कृषि उत्पादों को भी संवेदनशील क्षेत्र बताया। सरकार का जोर है कि किसी भी व्यापार समझौते में किसानों और घरेलू कृषि क्षेत्र के हित सुरक्षित रहें।

फरवरी में तैयार हुआ था समझौते के पहले चरण का Framework

भारत और अमेरिका ने इसी साल फरवरी में द्विपक्षीय Trade Agreement के पहले चरण के लिए Framework को अंतिम रूप दिया था। हालांकि, दोनों देशों में Tariff यानी आयात शुल्क से जुड़े बदलाव और बदलते Geopolitical हालात के कारण बातचीत आगे भी जारी रही।

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अब पीयूष गोयल के ताजा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक ऐलान होने तक समझौते की शर्तों और अंतिम नतीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।