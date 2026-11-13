चीन को Nvidia AI चिप्स मिलने पर लगेगी रोक? अमेरिका में 4 बड़े प्रस्तावों से बढ़ी टेंशन

अमेरिका में चीन को एडवांस AI Chips की सप्लाई रोकने की मांग तेज हो गई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसद इस मामले में सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़े विवाद के बाद चीन को अमेरिकी चिप्स मिलने और उनके गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल बढ़ गए हैं। ऐसे में अमेरिकी सांसद चार बड़े प्रस्तावों के जरिए चीन की AI इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

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चीन को चिप सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका में बढ़ी हलचल

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी हाउस स्पीकर Mike Johnson ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस में चीन को चिप एक्सपोर्ट करने के नियम सख्त करने को लेकर सहमति बढ़ रही है। सांसद इन प्रस्तावों को सालाना Defence Authorisation Bill में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इस बिल को आमतौर पर दोनों पार्टियों का समर्थन मिलता है।

1. AI Overwatch Act: चिप एक्सपोर्ट पर कांग्रेस की नजर

सीनेटर Elizabeth Warren और रिपब्लिकन सीनेटर Jim Banks ने AI Overwatch Act का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत एक्सपोर्ट कंट्रोल के नियमों में बदलाव करने से पहले कांग्रेस की निगरानी बढ़ाई जाएगी। इससे भविष्य में कोई भी अमेरिकी सरकार Nvidia के एडवांस चिप्स चीन को बेचने से जुड़ी पाबंदियों में आसानी से ढील नहीं दे पाएगी।

2. Chip Security Act: चिप्स की ट्रैकिंग होगी जरूरी

Chip Security Act के तहत चिप बनाने वाली कंपनियों को अपने एडवांस AI प्रोसेसर की ट्रैकिंग करनी होगी। अगर उन्हें शक होता है कि चिप्स किसी प्रतिबंधित खरीदार तक पहुंच गए हैं, तो इसकी जानकारी अमेरिकी सरकार को देनी होगी। इससे कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट किए गए चिप्स को दूसरे रास्तों से चीन पहुंचाने की गुंजाइश कम होगी। हालांकि, इससे Nvidia जैसी कंपनियों की Compliance Cost भी बढ़ सकती है।

3. Match Act: जापान और नीदरलैंड पर भी दबाव

Match Act के जरिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों जापान और नीदरलैंड पर भी चीन को एडवांस Semiconductor Manufacturing Equipment की बिक्री और उसकी सर्विस पर रोक लगाने का दबाव बना सकता है। इससे चीन के लिए खुद के एडवांस चिप्स बनाने की कोशिशों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

4. Remote Access Security Act: विदेशों से कंप्यूटिंग पावर लेना मुश्किल

इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी Commerce Department को उन चीनी कंपनियों पर नियम बनाने का अधिकार मिल सकता है, जो विदेशों के Data Centres में लगे Nvidia चिप्स की कंप्यूटिंग पावर किराये पर लेती हैं। इससे चीन की कंपनियों के लिए दूसरे देशों के जरिए अमेरिकी एक्सपोर्ट पाबंदियों से बचना मुश्किल हो सकता है।

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चीन की AI इंडस्ट्री पर क्यों बढ़ेगी मुश्किल?

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन Huawei जैसी कंपनियों के जरिए घरेलू चिप बनाने की कोशिश तेज कर रहा है, लेकिन उसकी AI इंडस्ट्री अभी भी एडवांस Nvidia प्रोसेसर पर निर्भर है। चीनी कंपनियां विदेशी Data Centres और दूसरे रास्तों से भी इन चिप्स तक पहुंच बनाती रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Jensen Huang और Alice Huang के रिश्ते से चीनी कंपनियों को कम से कम 7.5 अरब डॉलर के Nvidia चिप्स तक पहुंच बनाने में मदद मिली। सिंगापुर की Megaspeed International को दक्षिण-पूर्व एशिया में इनकी बड़ी खरीदार कंपनी के तौर पर देखा गया है।

Huawei भी पूरी मांग पूरी करने में असमर्थ

अगर अमेरिका इन रास्तों को बंद करता है, तो चीन की AI कंपनियों को तुरंत परेशानी हो सकती है। Huawei भी स्वीकार कर चुकी है कि वह घरेलू मांग पूरी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ, चीन की AI कंपनियां तेजी से टेक्नोलॉजी विकसित करने के बावजूद अभी मुनाफे वाला बिजनेस खड़ा करने में संघर्ष कर रही हैं।

Jensen Huang Open-weight AI Models के समर्थक रहे थे। उन्होंने Model Distillation जैसी तकनीक का भी बचाव किया था, जो चीन की AI महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम है। उनके जाने से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में चीन के लिए ऐसी तकनीकों का समर्थन करने वाली एक प्रभावशाली आवाज भी कमजोर हुई है। ऐसे में चीन की AI कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बीच नई पाबंदियां उसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। चीन को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश तेज करनी होगी, लेकिन Nvidia की कंप्यूटिंग क्षमता की जगह लेना आसान नहीं होगा।