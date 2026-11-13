जेनसन हुआंग के जाने पर टेक में हड़कंप! एलन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप तक ने उठाए सवाल

Nvidia के CEO पद से Jensen Huang के अचानक हटने के फैसले ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। 33 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने वाले Huang के जाने पर कई बड़े टेक लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और निवेशकों ने हैरानी जताई है। कुछ ने उनके योगदान की तारीफ की, तो कुछ ने इस फैसले को कंपनी की बड़ी गलती बताया है। आइए जानते हैं कि Huang के जाने पर किसने क्या कहा और Nvidia के भविष्य को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं।

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Elon Musk ने जताई Huang को नौकरी देने की इच्छा

Tesla और SpaceX के CEO Elon Musk ने कहा कि अगर उन्हें Jensen Huang को अपनी कंपनी में शामिल करने का मौका मिले, तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने उस पोस्ट से भी सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि किसी कंपनी के फाउंडर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लाना आसान नहीं होता। इस पोस्ट में Steve Jobs और Travis Kalanick का उदाहरण दिया गया था।

Donald Trump ने Tim Cook को बताया सही उत्तराधिकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने Nvidia के अगले CEO के लिए Apple के CEO Tim Cook का नाम सुझाया। उन्होंने Truth Social पर लिखा कि Nvidia के लिए Tim Cook ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो Jensen Huang की जगह ले सकते हैं। Trump ने Tim Cook को लीजेंड बताते हुए कहा कि एक लीजेंड की जगह दूसरा लीजेंड आ सकता है।

टेक जगत के दिग्गजों ने फैसले को बताया बड़ी गलती

Epic Games के CEO Tim Sweeney ने इसे Nvidia, डेवलपर्स, अमेरिका और पूरी मानवता के लिए दुखद दिन बताया। Perplexity के CEO Aravind Srinivas ने Huang के 33 साल के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि Huang ने एक छोटी स्टार्टअप कंपनी को अमेरिका की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर दिया।

Sequoia Capital के पार्टनर Shaun Maguire ने कहा कि निजी जीवन में गलतियां अपनी जगह हैं, लेकिन अमेरिकी इनोवेशन और AI में Huang के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने Palo Alto Networks के CEO Nikesh Arora को Nvidia के अगले प्रमुख के लिए संभावित नाम भी बताया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Andreessen Horowitz के जनरल पार्टनर Martin Casado ने इसे बेहद दुखद दिन कहा। वहीं, Deel के CEO Alex Bouaziz ने इस फैसले को गलती बताया। Solana के को-फाउंडर Raj Gokal ने इसे पीढ़ियों में एक बार होने वाली बड़ी चूक करार दिया। Binance के पूर्व CEO Changpeng Zhao ने भी कहा कि Nvidia ने Huang का इस्तीफा स्वीकार करके गलती की है।

AI फाउंडर्स ने Huang की विरासत और नेतृत्व पर उठाए सवाल

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Hugging Face के CEO Clement Delangue ने इस फैसले पर निराशा जताई, लेकिन Nvidia के भविष्य को लेकर उम्मीद भी जाहिर की। उनके मुताबिक, कंपनी में अलग-अलग स्तर पर मौजूद लीडरशिप और अनुभवी टैलेंट इस बदलाव को संभाल सकते हैं। उन्होंने ओपन-सोर्स AI को अपना समर्थन जारी रखने की बात भी कही।

OpenClaw के क्रिएटर Peter Steinberger ने सवाल उठाया कि क्या Huang को हटाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका की एक बड़ी कंपनी अस्थिर हो सकती है। वहीं, Lex Fridman ने इस फैसले की तुलना Apple से Steve Jobs को हटाए जाने से की।

All-In Podcast के होस्ट Jason Calacanis ने Nvidia के शेयरहोल्डर्स को सलाह दी कि Huang के भविष्य पर फैसला लेने से पहले जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। Anduril के फाउंडर Palmer Luckey ने भी इस्तीफे की घोषणा से पहले Huang का समर्थन किया था।

Nvidia के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

टेक जगत की इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि Jensen Huang का जाना सिर्फ CEO बदलने का मामला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या Nvidia अपने फाउंडर के बिना भी अपनी इनोवेशन और AI लीडरशिप को बरकरार रख पाएगी।