शादीशुदा महिलाओं के पास कितना सोना होना चाहिए? 500 ग्राम के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया कन्फ्यूजन

अगर आपके घर में सोने के गहने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आपके लिए जानना जरूरी है। खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने के नियम को लेकर कोर्ट ने अहम बात साफ की है। क्या 500 ग्राम तक सोना रखने पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्या इससे ज्यादा सोना रखना गैरकानूनी है? आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसका आम परिवारों पर क्या असर पड़ेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोने के गहने होने का मतलब यह नहीं है कि उसे इन गहनों का स्रोत बताने से छूट मिल जाएगी।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने बिहार के एक भ्रष्टाचार मामले में पटना हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। यह मामला एक पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी से जुड़ा है।

महिला और उसकी अविवाहित बेटी के पास कुल 646.400 ग्राम सोने के गहने मिले थे। हाई कोर्ट ने 750 ग्राम की संयुक्त सीमा के आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सरकारी दिशानिर्देश दिखाना संपत्ति का स्रोत बताने के लिए पर्याप्त नहीं है।

क्या है 500 ग्राम सोने का नियम?

आयकर विभाग के 11 मई 1994 के निर्देशों के मुताबिक, आयकर छापेमारी के दौरान सामान्य तौर पर कुछ मात्रा तक सोने के गहने जब्त नहीं किए जाते।

शादीशुदा महिला: 500 ग्राम

अविवाहित महिला: 250 ग्राम

पुरुष: 100 ग्राम

वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में भी इस व्यवस्था को दोहराया था। हालांकि, यह सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सोना भी रख सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

क्या हर महिला को देना होगा सोने का हिसाब?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह नहीं कहता कि हर शादीशुदा महिला को 500 ग्राम सोने के लिए खरीदारी के बिल दिखाने होंगे।

यह फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ा है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां सोने और दूसरी संपत्तियों के स्रोत पर सवाल उठा सकती हैं।

सोना खरीदारी, विरासत, शादी में मिले उपहार या परिवार से भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर उसका स्रोत समझाना महत्वपूर्ण है।

सोने के गहने रखने वालों को क्या करना चाहिए?

सोने की खरीदारी के बिल, बैंक स्टेटमेंट और भुगतान की रसीदें संभालकर रखना उपयोगी हो सकता है। विरासत या उपहार में मिले गहनों के लिए उपलब्ध दस्तावेज भी रखे जा सकते हैं।

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शादी की तस्वीरें और पारिवारिक रिकॉर्ड भी जानकारी देने में मदद कर सकते हैं।

सबसे जरूरी बात यह है कि 500 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन आय से अधिक संपत्ति की जांच में गहनों का स्रोत बताना जरूरी हो सकता है।