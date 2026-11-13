टाटा संस ने Noel Tata को दिया झटका! बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग देने से किया इनकार, बढ़ा विवाद

टाटा ग्रुप में एक बार फिर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। इस बार मामला टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और उससे जुड़ी बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग का है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन Noel Tata ने 17 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी, लेकिन टाटा संस ने इसे देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने इसके पीछे कानूनी नियमों और अपनी पुरानी प्रक्रिया का हवाला दिया है।

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टाटा संस ने रिकॉर्डिंग देने से क्यों किया इनकार?

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा संस ने 9 नवंबर को भेजे गए एक पत्र में Noel Tata की मांग खारिज कर दी। कंपनी का कहना है कि कंपनीज एक्ट या उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके तहत आमने-सामने होने वाली बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना या निदेशकों के साथ साझा करना जरूरी हो।

यह जवाब Noel Tata की ओर से 18 सितंबर, 30 सितंबर, 8 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को भेजे गए पत्रों के बाद आया है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके यहां पहले से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, जिसके तहत आमने-सामने होने वाली बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग निदेशकों को दी जाती हो।

रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल सिर्फ बैठक की कार्यवाही लिखने के लिए

कंपनी के मुताबिक, बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल केवल कंपनी सचिव की मदद के लिए किया जाता है, ताकि बैठक में हुई चर्चा और फैसलों का लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। इसके बाद रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना या निदेशकों को देना जरूरी नहीं है।

टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने पत्र में बताया कि 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग की बैठक की कार्यवाही का मसौदा 1 अक्टूबर को बोर्ड ऐप पर अपलोड कर दिया गया था। Noel Tata की ओर से 8 अक्टूबर को मिले सुझावों और टिप्पणियों की समीक्षा की गई और जरूरी बदलाव भी शामिल किए गए। कंपनी ने कहा कि बैठक की कार्यवाही की कॉपी दोबारा बोर्ड ऐप पर अपलोड की जाएगी।

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर क्या है कंपनी का पक्ष?

टाटा संस ने एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया का भी बचाव किया है। कंपनी के मुताबिक, इस मुद्दे को बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में शामिल किया गया था। सभी निदेशकों को इस पर चर्चा करने का मौका मिला और बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Noel Tata इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने वाले अकेले निदेशक थे।चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है।

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आर्टिकल 118 को लेकर भी टाटा संस ने दी सफाई

Noel Tata की ओर से उठाए गए सवालों के बीच कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 118 को लेकर भी पक्ष रखा। इस नियम में चयन समिति बनाने का प्रावधान है। हालांकि, टाटा संस का कहना है कि यह नियम पहले से चेयरमैन पद पर मौजूद व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति पर लागू नहीं होता।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव कंपनीज एक्ट, 2013 के नियमों के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के पास जमा कराया गया है।

हितों के टकराव के आरोपों पर भी कंपनी का जवाब

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के समर्थन में वोट देने वाले TVS Motor के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को लेकर भी हितों के टकराव का सवाल उठा था। टाटा संस ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि टाटा संस और TVS Motor के बीच कोई लेनदेन नहीं है।

कंपनी ने Hanno One Warehousing को लेकर भी सफाई दी। इसमें चंद्रशेखरन की पत्नी और बेटे के हितों की जानकारी पहले से घोषित है। टाटा संस का कहना है कि TVS Motor और Hanno One Warehousing के बीच कारोबारी संबंधों से भी किसी तरह का हितों का टकराव नहीं बनता। श्रीनिवासन का TVS Motor से जुड़ा संबंध पूरी तरह घोषित था और इससे टाटा संस के निदेशक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ता।

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Noel Tata के नोटिस पर कंपनी की नजर

टाटा संस ने बताया कि Noel Tata की ओर से 26 अक्टूबर को आर्टिकल 121B के तहत भेजे गए नोटिस को संज्ञान में लिया गया है। कंपनी ने कहा कि इस पर लागू नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब Noel Tata और टाटा संस के बीच कंपनी के कामकाज, नेतृत्व में बदलाव और भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग देने से इनकार करने का मामला टाटा ग्रुप के अंदर चल रही खींचतान को और चर्चा में ले आया है।