घर और ऑफिस में AC का बिल आधा? ये फिल्म करेगी कमाल

भारत में गर्मी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। लोग अब ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं जो गर्मी से राहत दें, बिजली का बिल कम करें और घर या गाड़ी को स्टाइलिश भी बनाएं। Window Film और Paint Protection Film (PPF) यही सब काम कर रहे हैं। ये मार्केट अब तेजी से बढ़ रहा है और हर साल लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं।

Cosmo First अब तक सिर्फ कंपनियों के लिए काम करता था, लेकिन अब उन्होंने आम लोगों के लिए भी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है। कंपनी ने हाल ही में Cosmo Sunshield और Cosmo PPF। कंपनी का कहना है कि जो अनुभव उन्होंने फिल्मों के बिजनेस में कमाया है, उसी को अब वो लोगों की गाड़ियों और घरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

Cosmo Sunshield की खास बात क्या है?

Cosmo Sunshield की फिल्में Nano Technology से बनी हैं, जो 95% तक गर्मी रोकती हैं और 99% तक सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव करती हैं। इससे घर या कार ठंडी रहती है और AC का खर्च भी कम हो जाता है।

लोगों को इससे क्या फायदा होता है?

Cosmo की Window Films बिना रोशनी रोके घर, ऑफिस या गाड़ी को ठंडा और सुरक्षित बनाती हैं। वहीं, Cosmo PPF गाड़ी की चमक बनाए रखती है और स्क्रैच से बचाती है साथ ही उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ा देती है। इसमें Self-Healing और Chemical Resistance जैसी खूबियां भी होती हैं।

बाजार में Cosmo कितनी तेजी से फैल रहा है?

Cosmo Sunshield के बिजनेस हेड अभिनेश दास ने बताया कि Cosmo Sunshield अब तक 100 से ज्यादा शहरों में पहुंच चुका है। 40 शहरों में उनके अपने डीलर हैं, जो इंस्टॉलेशन और सर्विस का काम देखते हैं। लोगों को इनकी क्वालिटी और सर्विस दोनों पसंद आ रही है।

अभिनेश दास ने कहा कि कंपनी आने वाले समय में और भी खास प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही वो अपने डीलर बढ़ा रही है और देश-विदेश में होने वाले बड़े एक्सिबिशन में हिस्सा ले रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके।

बता दें कि Cosmo Sunshield की फिल्में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक हैं। ये गाड़ियों में लगाना पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि ये MoRTH के नियमों को फॉलो करती हैं।

क्या लोग इसे जरूरत मानने लगे हैं?

अब जब घर और गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो लोग इनको बचाने के लिए Window Films और PPF जैसी चीजों को जरूरी मानने लगे हैं। पहले इसे सिर्फ शौक समझा जाता था, लेकिन अब लोग इसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं।