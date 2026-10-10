लखनऊ स्टेशन पर स्कैनिंग और धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग, CJP प्रदर्शन को लेकर यूपी अलर्ट

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की स्कैनिंग की जा रही है और सुरक्षा बल स्टेशन आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स दिल्ली भेजी गई है। इस फोर्स में 500 महिला कॉन्स्टेबल भी शामिल हैं। वहीं, यूपी के कई शहरों में धरना स्थलों पर भी पुलिस अलर्ट है।

advertisement

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की जांच

CJP के प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी यात्रियों के सामान की स्कैनिंग कर रहे हैं। स्टेशन परिसर में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

रेलवे स्टेशन पर हर दिन बड़ी संख्या में यात्री आते-जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जांच के साथ यात्रियों की आवाजाही पर भी ध्यान दे रही हैं। सुरक्षा जांच के कारण यात्रियों को स्टेशन पर कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है।

इस बीच प्रयागराज, झांसी और लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन रद्द की गई है। ऐसे में दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है।

लखनऊ समेत कई शहरों में धरना स्थलों पर पुलिस अलर्ट

उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई शहरों में धरना स्थलों पर पुलिस अलर्ट है।

(Photo: Aaj Tak)

लखनऊ के ईको गार्डन में भी बैरिकेडिंग की गई है। यहां प्रदर्शन के लिए आने वाले लोगों से उनकी जानकारी ली जा रही है। पुलिस उनसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और थाना क्षेत्र के बारे में पूछ रही है। इसके अलावा यह भी जानकारी ली जा रही है कि वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन करने आए हैं।

हालांकि, यहां आने वाले लोगों को रोका नहीं जा रहा है। अलग-अलग मांगों को लेकर कई संगठनों के लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं।

यूपी के 20 जिलों से दिल्ली भेजी गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स

दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजी गई है। इन जिलों में मेरठ से लेकर एटा तक के जिले शामिल बताए गए हैं। इस फोर्स में 500 महिला कॉन्स्टेबल भी शामिल हैं।

advertisement

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी रेलवे स्टेशनों और धरना स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है।

दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर क्या होगा असर?

रेलवे स्टेशनों पर सामान की स्कैनिंग और जांच-पड़ताल के चलते यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। वहीं, ट्रेनों के संचालन में बदलाव होने पर यात्रा भी प्रभावित हो सकती है।

अगर आप लखनऊ, प्रयागराज या झांसी से दिल्ली जाने वाले हैं, तो स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। साथ ही, सुरक्षा जांच को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पहुंचने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय रखें।