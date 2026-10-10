IGI एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए CJP फाउंडर अभिजीत दिपके, प्री-रिकॉर्डेड वीडियो में बताई आगे की रणनीति
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने IGI एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनका प्री-रिकॉर्डेड वीडियो संदेश सामने आया, जिसमें उन्होंने अजिंक्य शिंदे को आंदोलन की कमान सौंपने की बात कही। CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है।
In Short
- अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने IGI एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से हिरासत में लिया।
- प्री-रिकॉर्डेड वीडियो में दिपके ने कहा कि उनके हिरासत में लिए जाने के बाद अजिंक्य शिंदे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।
- CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी ओर से एक प्री-रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जारी किया गया है। इस वीडियो में दिपके ने कहा कि अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है, तो अजिंक्य शिंदे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले यह घटनाक्रम सामने आया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बावजूद प्रदर्शन जारी रहेगा।
अजिंक्य शिंदे संभालेंगे आंदोलन की कमान
वीडियो संदेश में अभिजीत दिपके कहते हैं कि अगर लोग यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें, आशुतोष रांका और सौरव दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब अजिंक्य शिंदे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।
दिपके ने इस संदेश के जरिए साफ किया कि उनके हिरासत में लिए जाने के बाद भी आंदोलन की अगुवाई के लिए व्यवस्था की गई है। पार्टी का कहना है कि नेतृत्व की मौजूदगी हो या नहीं, उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
CJP ने प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। पार्टी ने कहा कि वह अपने रुख पर अडिग है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी।
अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं हुआ था। उन्होंने मौजूदा स्थिति को इंदिरा गांधी सरकार के दौर से भी खराब बताया और कहा कि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं।
पार्टी ने दोहराया कि नेताओं को हिरासत में लिए जाने से आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CJP का कहना है कि उसकी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
CJP ने युवाओं और नागरिकों से की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के युवाओं और आम नागरिकों से आगे आकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि देश के नागरिक महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व करें।
पार्टी ने लोगों से आंदोलन में भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि प्रदर्शन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है।
IGI एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से हिरासत में लिए गए दिपके
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को IGI एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से हिरासत में लिया। उनके साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया गया।
पुलिस अधिकारियों के विमान में दाखिल होने के बाद अंदर हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस और CJP नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी ने दोहराया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर उसका आंदोलन जारी रहेगा।