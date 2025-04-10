Chhaava OTT Release Date Confirm: आ रहे हैं राजे, 11 अप्रैल को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है फिल्म
ओटीटी पर छावा की एंट्री में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। जी हां, छावा 11 अप्रैल 2025 को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है।
Chhaava OTT Release Date Confirm: विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की फिल्म छावा (Chhaava) का ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद राजे विक्की कौशल अब ओटीटी पर धूम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
ओटीटी पर छावा की एंट्री में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। जी हां, छावा 11 अप्रैल 2025 को Netflix पर रिलीज हो रही है जिसकी पुष्टी खुद नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक X हैंडल से की है।
'छावा' फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में हैं जिनसे बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी मुख्य भूमिका में हैं।
Chhaava Box Office Collection
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में विक्की कौशल की फिल्म ने शाहरुख खान की जवान को पछाड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छावा ने भारत में नेट कलेक्शन के मामले में शाहरुख खान की जवान को आधिकारिक रूप से पीछे छोड़ दिया है, और हिंदी सिनेमा के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी हिट बन गई है।
लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, छावा ने भारत में 583.3 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है, जो जवान के 582.31 करोड़ रुपये से थोड़ा ही आगे है। जहां जवान ने दुनिया भर में 1160 करोड़ रुपये की भारी कमाई की और विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं हिंदी घरेलू नेट ने छावा के लिए एक मील का पत्थर है।
हिंदी बेल्ट में छावा की सफलता ने इसका प्रदर्शन और बेहतर किया है। फिल्म के तेलुगु वर्जन ने अतिरिक्त 16 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल भारतीय नेट कलेक्शन 599.15 करोड़ रुपये हो गया और यह जवान, कल्कि 2898 ई., आरआरआर, केजीएफ 2, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों के साथ 600 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करने वाली भारतीय सिनेमा की 7वीं फिल्म बन गई।
सबसे ज्यादा हिंदी नेट ग्रॉसर्स की सूची में अब 'छावा' केवल पुष्पा: द रूल - पार्ट 2 और स्त्री 2 से पीछे है।