Petrol Pump Business: आज के समय में कई लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। भारत में वैसे तो कई स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। बिजनेस शुरू करने पर उसके डूबने या नुकसान होने का भी खतरा रहता है। ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, जिसमें आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करना होगा।

हम पेट्रोल पंप के बिजनेस (Petrol Pump Business) की बात कर रहे हैं। पेट्रोल पंप का बिजनेस काफी सक्सिसफुल बिजनेस में से एक है। इसमें लाखों की कमाई होती है। अगर आप इस बिजनेस में 50 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो बिजनसे के सक्सिसफुल होने के बाद आपको मंथली 6 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है। आइए, इस बिजनेस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कैसे शुरू करें पेट्रोल पंप का बिजनेस? (How to start Petrol Pump Business)

पेट्रोल पंप के बिजनेस के लिए लाइसेंस के साथ जमीन की भी जरूरत है। अगर आपके पास हाईवे या फिर सड़क के बगल में जमीन है तो आप वहां पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। आज के टाइम में ईवी व्हीकल ( EV Vehicle) भी रोड पर फर्राटे से दौड़ रही है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Station) होगा तो यह आपके मुनाफे को डबल कर सकता है।

पेट्रोल पंप से कैसे होता है मुनाफा?

कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर पेट्रोल पंप के मालिक को कैसे इतना प्रॉफिट होता है। आपको बता दें कि अभी पेट्रोल-डीजल के हर लीटर पर पेट्रोल पंप के मालिक को फिक्स मार्जिन मिलता है। ऐसे में हर लीटर की बिक्री पर पंप मालिक को तगड़ा मुनाफा होता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार मालिक को पेट्रोल पर ₹3 से ₹4.50 प्रति लीटर का मार्जिन मिलता है। वहीं, डीजल पर ₹2.50 से ₹3.50 प्रति लीटर का मार्जिन मिलता है।

निवेश राशि का यूज कहां करें

पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करने के लिए तगड़ी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। पंप मालिक को जमीन और लाइसेंस के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल पर इन्वेस्ट करना होता है।