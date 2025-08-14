scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगBookMyShow और RuPay ने मिलाया हाथ! बदल जाएगा लाइव एंटरटेनमेंट का अनुभव - Details

BookMyShow और RuPay ने मिलाया हाथ! बदल जाएगा लाइव एंटरटेनमेंट का अनुभव - Details

National Payments Corporation of India (NPCI) के अनुसार, यह साझेदारी RuPay को सिर्फ एक पेमेंट कार्ड नहीं, बल्कि इनाम और फायदे देने वाला अनुभव बनाएगी। यह सहयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह काम करेगा, ताकि लोगों को मनोरंजन और पेमेंट का एक साथ मजेदार अनुभव मिल सके।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 10:58 IST

BookMyShow and RuPay Collab: RuPay और BookMyShow ने ‘Live Events Passport’ की घोषणा की है, जो पूरे साल भर चलने वाली स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य RuPay कार्डधारकों को भारत भर में स्पेशल सांस्कृतिक और मनोरंजन अनुभवों के साथ-साथ आसान डिजिटल पेमेंट सुविधा प्रदान करना है।

National Payments Corporation of India (NPCI) के अनुसार, यह साझेदारी RuPay को सिर्फ एक पेमेंट कार्ड नहीं, बल्कि इनाम और फायदे देने वाला अनुभव बनाएगी। यह सहयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह काम करेगा, ताकि लोगों को मनोरंजन और पेमेंट का एक साथ मजेदार अनुभव मिल सके।

advertisement

BookMyShow के मुताबिक, Live Events Passport के जरिए RuPay कार्डधारकों को Sunburn, Lollapalooza India और Bandland जैसे बड़े इवेंट्स के साथ-साथ दूसरे लाइव कॉन्सर्ट और शो में खास एंट्री मिलेगी। उन्हें पहले टिकट खरीदने का मौका, बेहतर सीटें, खास खाने-पीने की सुविधा, स्पेशल मर्चेंडाइज, जल्दी एंट्री और कुछ जगहों पर प्रीमियम लॉन्ज जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

RuPay अब बड़े आयोजनों में अपने खास 'एक्सपीरियंस सेंटर' बनाएगा। ये सेंटर लोगों को अपनी ओर खींचेंगे और उन्हें ब्रांड से जोड़ने में मदद करेंगे। HSBC और Kotak Mahindra जैसे बैंकों के VIP लाउंज की तरह, RuPay का यह कदम भी अपने ग्राहकों को शानदार और खास अनुभव देगा

BookMyShow का कहना है कि यह साझेदारी लाइव मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। आजकल लोग ऐसे प्रोग्राम देखना चाहते हैं जो उनके लिए खास और यादगार हों। युवाओं की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती कमाई और विदेशों में होने वाले आयोजनों की जानकारी की वजह से ऐसी मांग बहुत बढ़ गई है।

इस साझेदारी के तहत, BookMyShow अपने प्लेटफॉर्म पर RuPay से पेमेंट का ऑप्शन भी देगा, जिससे टिकट खरीदना और भी आसान और तेज हो जाएगा। इससे RuPay कार्ड उन लोगों में ज्यादा पसंद किया जाएगा जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, खासकर बड़े शहरों में। यह साझेदारी आने वाले फेस्टिवल सीजन में दोनों कंपनियों को ज्यादा टिकट बेचने और अपने ग्राहकों को जोड़े रखने में भी मदद करेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2025