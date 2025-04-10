scorecardresearch
Bank Holidays: पूरे देश में नहीं, आज सिर्फ इन राज्यों में बैंक है बंद

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 12:30 IST

Bank Holidays:  आज गुरुवार है और आज देश के कई राज्यों और शहरों में बैंक बंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज महावीर जयंती या महावीर जन्मकल्याणक है। हालांकि आज पूरे देश में बैंक बंद नहीं है इसलिए लोगों के मन में यह उलझन है कि क्या उनके शहर या राज्यों में बैंक खुले है या नहीं?

हम आपको इस खबर में आधिकारिक तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के जरिए बताएंगे की आज कहां-कहां बैंक बंद हैं और कहां-कहां खुले हैं। 

आज कहां-कहां बैंक है बंद?

RBI के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती के कारण अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर और रांची में बैंक बंद रहेंगे। 

आज कहां-कहां बैंक खुला रहेगा?

RBI के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक गुरुवार 10 अप्रैल को अगरतला, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद - आंध्र प्रदेश, हैदराबाद-तेलंगाना, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, कोच्चि, कोहिमा, पणजी, पटना, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बैंक खुला रहेगा। 

अप्रैल 2025 में और कब-कब बंद रहेगा बैंक?

अप्रैल 13,20 और 27 अप्रैल के कारण बैंक रविवार के कारण और 12, 26 अप्रैल को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार होने के कारण बंद रहेगा। इसके अलावा:

14 अप्रैल 2025 (सोमवार): अंबेडकर जयंती, विशु, बिहू, तमिल न्यू ईयर के मौके पर कई राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में बैंक खुले रहेंगे।

15 अप्रैल 2025 (मंगलवार): बंगाली न्यू ईयर, हिमाचल दिवस, बोहाग बिहू के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

16 अप्रैल (बुधवार) बोहाग बिहू के कारण गुवाहाटी में बंद रहेगा। 

18 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे के मौके पर कई राज्यों बैंक हॉलिडे होगा। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंक खुले रहेंगे।

21 अप्रैल 2025 (सोमवार): गरिया पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार): भगवान श्री परशुराम जयंती पर हिमाचल प्रदेश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।

30 अप्रैल 2025 (बुधवार): बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्नाटक में बैंक हॉलिडे रहेगा।

Apr 10, 2025