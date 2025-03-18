Bajaj से अलग हुआ Allianz, अब बजाज के हाथ में पूरा कंट्रोल

Bajaj Finserv Ltd. ने Allianz SE की 26% हिस्सेदारी खरीदने का एलान किया है। इससे Bajaj Allianz General Insurance (BAGIC) और Bajaj Allianz Life Insurance (BALIC) पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। यह डील भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी बात मानी जा रही है।

डील की अहम बातें

Bajaj Finserv पहले से ही इन दोनों कंपनियों में 74 फीसदी हिस्सेदारी रखता था। इस नई डील के बाद Bajaj Group की हिस्सेदारी 100 फीसदी हो जाएगी। इस डील में BAGIC में 26 फीसदी की हिस्सेदारी की कीमत ₹13,780 करोड़ है। वहीं, BALIC में 26% हिस्सेदारी की कीमत ₹10,400 करोड़ है।

इस टेकओवर के लिए कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से मंजूरी मिल गई है।

Bajaj और Allianz का 24 साल पुराना सफर खत्म

Bajaj और Allianz के बीच 24 साल से साझेदारी थी, लेकिन अब यह ज्वाइंट वेन्चयोर खत्म हो जाएगा। डील की पहली किश्त पूरी होते ही Allianz को प्रमोटर से निवेशक के रूप में बदला जाएगा। Bajaj Finserv ने इस हिस्सेदारी को तीन कंपनियों के माध्यम से खरीदेगा।

कंपनी ने Bajaj Finserv Ltd.से 1.01%, Bajaj Holdings & Investment Ltd. से 19.95% और Jamnalal Sons Pvt. Ltd. के जरिये 5.04% खरीदा है। डील पूरी होने के बाद Bajaj Finserv की BAGIC और BALIC में 75.01 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी। Bajaj Group अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव लाने की योजना बना रहा है।

Bajaj Finserv के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज ने कहा कि हमने Allianz के साथ मिलकर भारत में दो मजबूत इंश्योरेंस कंपनियां बनाई हैं। अब एकल स्वामित्व से हम अपने ग्राहकों को और बेहतर सर्विस दे सकेंगे।

क्या होगा Allianz का अगला कदम?

Allianz अब भारत में अपने इंश्योरेंस कारोबार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की प्लानिंग बना सकता है। वहीं, Bajaj Finserv अपने दम पर भारतीय बीमा बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। माना जा रहा है कि यह टेकओवर भारतीय बीमा उद्योग में नए युग की शुरुआत कर सकता है।