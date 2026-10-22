अरिजीत सिंह का VIP पास ₹11.8 लाख का, दिलजीत का ₹17,999 में, आखिर क्यों है कीमत में इतना बड़ा अंतर?

कॉन्सर्ट में अपने पसंदीदा सिंगर को लाइव सुनने के लिए फैंस हजारों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन जब VIP टिकट की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है। अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट टिकट की कीमतों में ऐसा ही बड़ा अंतर देखने को मिला है। दोनों के कॉन्सर्ट में एंट्री टिकट ₹999 से शुरू होते हैं, लेकिन सबसे महंगे पैकेज की कीमत में जमीन-आसमान का फर्क है।

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अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट का सबसे महंगा पैकेज

अरिजीत सिंह का 2027 इंडिया टूर जनवरी से शुरू होगा और नौ शहरों में आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 9 जनवरी 2027 को होने वाले कॉन्सर्ट की टिकट ₹999 से शुरू होगी। इस टूर का सबसे महंगा पैकेज मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में 20 फरवरी 2027 को होने वाले शो के लिए है। इसकी कीमत ₹11.8 लाख रखी गई है।

₹11.8 लाख में क्या मिलेगा?

यह कीमत किसी एक व्यक्ति की सीट के लिए नहीं, बल्कि 15 लोगों के लिए एक प्रीमियम टेबल पैकेज की है। इस हिसाब से हर व्यक्ति का खर्च करीब ₹78,667 बैठता है। दूसरे शहरों में भी ऐसे महंगे पैकेज की कीमत ₹7 लाख से ₹10 लाख के बीच है। टिकटिंग पार्टनर ThumpN के मुताबिक, इन सबसे महंगी कैटेगरी के करीब 60% टिकट बिक चुके हैं। इससे पहले भी अरिजीत के कॉन्सर्ट में महंगे पैकेज की मांग दिखी थी। करीब तीन साल पहले पुणे में उनके शो का 40 लोगों वाला प्रीमियम लाउंज ₹16 लाख में बिक गया था।

दिलजीत दोसांझ के VIP टिकट की कीमत कितनी है?

दिलजीत दोसांझ के Aura World Tour में सबसे महंगे टिकट की कीमत ₹17,999 है। मुंबई में होने वाले शो के VIP लाउंज का यह टिकट अरिजीत के सबसे महंगे पैकेज से करीब ₹11.62 लाख सस्ता है। दिलजीत के कॉन्सर्ट की शुरुआत भी ₹999 के टिकट से होती है। यानी दोनों सिंगर्स के शो में एंट्री टिकट की शुरुआती कीमत एक जैसी है, लेकिन सबसे महंगे विकल्प की कीमत में बड़ा अंतर है।

दोनों सिंगर्स की टिकट कीमत में इतना अंतर क्यों?

इस अंतर की सबसे बड़ी वजह टिकट के अनुभव और खरीदारों का फर्क है। अरिजीत का ₹11.8 लाख वाला पैकेज 15 लोगों के लिए है। ऐसे पैकेज कॉर्पोरेट ग्रुप और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का अनुभव चाहने वाले खरीदारों को ध्यान में रखकर पेश किए जाते हैं। वहीं, दिलजीत का ₹17,999 वाला VIP टिकट एक व्यक्ति के लिए है। इस तरह दिलजीत के शो में महंगा टिकट भी आम कॉन्सर्ट फैंस के बजट के मुकाबले ज्यादा पहुंच में दिखाई देता है।

अरिजीत की वापसी और दिलजीत के टूर का असर

अरिजीत सिंह का 2027 टूर स्टेज शो से रिटायरमेंट की घोषणा के बाद बड़े स्तर पर लाइव परफॉर्मेंस में उनकी वापसी का संकेत है। इससे उनके आने वाले कॉन्सर्ट को लेकर मांग बढ़ने की वजह समझ आती है। दूसरी तरफ, दिलजीत अपने Aura World Tour के जरिए लगातार दर्शकों को जोड़ रहे हैं। उनका इंडिया टूर 1 नवंबर को दिल्ली से शुरू होगा और कुल सात शहरों में आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ में सातवें शो की भी घोषणा की गई है।

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दिलजीत के पिछले टूर ने कितनी कमाई की?

दिलजीत के 2024 Dil-Luminati India Tour से उनके कॉन्सर्ट की लोकप्रियता का अंदाजा मिलता है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच 13 शहरों में हुए 14 शो में 3.2 लाख से ज्यादा टिकट बिके थे। इस टूर से कुल आर्थिक असर करीब ₹943 करोड़ रहने का अनुमान था। यह आंकड़ा सिर्फ टिकट बिक्री नहीं, बल्कि टूर से जुड़ी व्यापक आर्थिक गतिविधियों को भी दर्शाता है।

दोनों सिंगर्स के कॉन्सर्ट में ₹999 से टिकट शुरू होना दिखाता है कि आम फैंस के लिए एंट्री का विकल्प मौजूद है। असली अंतर सबसे महंगे पैकेज में है, जहां अरिजीत का टूर ग्रुप और लग्जरी अनुभव पर ध्यान देता है, जबकि दिलजीत का VIP टिकट एक व्यक्ति के लिए तय कीमत वाला विकल्प है।