दशहरा बीत गया, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार जारी! दिवाली से पहले मिलेगा कर्मचारियों को तोहफा?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद थी कि सरकार दशहरे के आसपास इसका ऐलान कर सकती है, लेकिन त्योहार बीतने के बाद भी कोई खुशखबरी नहीं मिली। 21 अक्टूबर तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। अब दिवाली नजदीक आने के साथ करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

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इस बार DA और DR में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो मौजूदा दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी। हालांकि, अभी तक सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

कब से लागू होगी DA-DR की नई दर?

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बदलाव करती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। हालांकि, इनकी आधिकारिक घोषणा कई महीने बाद भी हो सकती है।

फिलहाल जुलाई 2026 से लागू होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नई दर और भुगतान की तारीख साफ होगी।

पिछली बार कितना बढ़ा था महंगाई भत्ता?

केंद्र सरकार ने पिछली बार 18 अप्रैल 2026 को DA और DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हुई थी।

इस फैसले से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ था। सरकार पर इसका सालाना वित्तीय बोझ करीब 6,791.24 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

आखिर क्यों हो रही बढ़ोतरी में देरी?

महंगाई भत्ते की लंबित किस्त को लेकर कर्मचारी संगठन भी सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर चुके हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्रालय से बढ़ोतरी जारी करने की अपील की थी।

हालांकि, सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि घोषणा में देरी क्यों हो रही है। अगली किस्त को मंजूरी कब मिलेगी, इसकी भी कोई तारीख नहीं बताई गई है।

सैलरी और पेंशन पर कितना पड़ेगा असर?

अगर DA और DR में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में मिलने वाली रकम बढ़ेगी। यह फायदा उनकी पात्र बेसिक सैलरी या पेंशन पर निर्भर करेगा।

जुलाई 2026 से बढ़ोतरी लागू होने पर नियमों के मुताबिक एरियर भी मिल सकता है। हालांकि, अंतिम दर, एरियर की रकम और भुगतान की तारीख सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।