बुढ़ापे में हर महीने मिलेगी पेंशन! ICICI Life की नई स्कीम में गारंटीड इनकम के साथ कई खास सुविधाएं

रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय कमाई चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार की तेजी का फायदा भी उठाना चाहते हैं? ऐसे लोगों के लिए आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस ने नई पेंशन योजना लॉन्च की है। इसका नाम 'आईसीआईसीआई लाइफ गारंटीड इंडेक्स्ड पेंशन प्लान' है। इसमें जिंदगीभर गारंटीड इनकम के साथ निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से जुड़ी अतिरिक्त कमाई का विकल्प मिलता है।

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कैसे काम करेगी नई पेंशन स्कीम?

इस योजना में ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से गारंटीड पेंशन का हिस्सा चुन सकते हैं। कुल पेंशन का 60% से 100% हिस्सा गारंटीड रखा जा सकता है।

बाकी हिस्सा निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से जुड़ा होगा। यानी बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहने पर अतिरिक्त कमाई की संभावना होगी। हालांकि, बाजार से जुड़ी इनकम तय नहीं है और इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है।

हर महीने या सालाना मिलेगी पेंशन

इस प्लान में ग्राहकों को पेंशन लेने के कई विकल्प मिलते हैं। वे हर महीने, तीन महीने, छह महीने या सालाना आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

योजना में सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ के विकल्प भी उपलब्ध हैं। जॉइंट लाइफ विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो अपने जीवनसाथी की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहते हैं।

मृत्यु के बाद परिवार को क्या मिलेगा?

इस योजना में खरीद मूल्य वापस मिलने की सुविधा भी है। संबंधित विकल्प के तहत पेंशन पाने वाले व्यक्ति या जॉइंट लाइफ में अंतिम जीवित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक डेथ बेनिफिट मिलेगा।

जरूरत पड़ने पर एडवांस भी मिलेगा

प्लान में 'एन्युटी एडवांस' की सुविधा दी गई है। इसके तहत पात्र ग्राहक भविष्य में मिलने वाली गारंटीड पेंशन के एक हिस्से के बदले एकमुश्त रकम ले सकते हैं।

यह सुविधा अगले एक से पांच साल की चुनी गई गारंटीड पेंशन पर लागू हो सकती है। हालांकि, एडवांस की अधिकतम रकम कुल जमा प्रीमियम के 50% से ज्यादा नहीं होगी।

पॉलिसी की अवधि के दौरान पात्र ग्राहकों को हेल्थ मैनेजमेंट और वेलनेस सेवाएं भी मिल सकती हैं।

निवेश करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विकास गुप्ता के मुताबिक, यह योजना बढ़ते खर्च और लंबे रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

हालांकि, ग्राहकों को समझना होगा कि निफ्टी से जुड़ी इनकम गारंटीड नहीं है। इसलिए निवेश से पहले पेंशन की गणना, शुल्क, बाजार के असर और डेथ बेनिफिट की शर्तें ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

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यह योजना कितनी सही रहेगी, इसका फैसला रिटायरमेंट की जरूरतों, जोखिम उठाने की क्षमता और पैसों की जरूरत के आधार पर करना चाहिए।