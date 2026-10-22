अब 35,000 फीट की ऊंचाई पर मिलेगा फाइन डाइनिंग का मजा! एयर इंडिया ने शुरू की खास सर्विस

एयर इंडिया ने अपने बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए एक नई और खास सुविधा शुरू की है। अब लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सफर करने वाले यात्रियों को आसमान में ही रेस्टोरेंट जैसा फाइन डाइनिंग अनुभव मिलेगा। एयरलाइन ने 22 अक्टूबर को इस नई सर्विस का ऐलान किया है। इसके तहत यात्रियों को कई तरह के पकवान, खास बर्तन और पर्सनलाइज्ड सर्विस दी जाएगी। एयर इंडिया का मकसद प्रीमियम यात्रियों के सफर को ज्यादा आरामदायक और शानदार बनाना है।

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किन फ्लाइट्स में शुरू हुई नई सर्विस?

एयर इंडिया ने फिलहाल यह सुविधा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स में शुरू की है। इनमें लंदन हीथ्रो, लंदन गैटविक और बर्मिंघम जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। एयरलाइन की योजना धीरे-धीरे इस सुविधा को दूसरे अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर भी शुरू करने की है। इसके लिए एयरबस A350, बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर और बोइंग 777-300 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा।

अब ट्रे में नहीं, रेस्टोरेंट की तरह मिलेगा खाना

नई सर्विस के तहत बिजनेस क्लास यात्रियों को पहले की तरह एक ट्रे में पूरा खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय रेस्टोरेंट की तरह अलग-अलग कोर्स में खाना परोसा जाएगा। इसमें स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट शामिल होंगे। हर डिश के लिए अलग प्लेट और खास बर्तनों का इस्तेमाल होगा। टेबल पर लिनेन कवर और मैचिंग ग्लासवेयर भी होंगे। यात्री अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से खाने का आनंद ले सकेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

खाने के बर्तनों में दिखेगी भारतीय संस्कृति

एयर इंडिया ने इस सुविधा के लिए 'विस्टा वर्व' नाम से खास टेबलवेयर कलेक्शन तैयार किया है। इसमें स्टार्टर, मेन कोर्स, स्नैक्स, डेजर्ट और चीज के लिए अलग-अलग प्लेट्स शामिल हैं। इसके अलावा खास ग्लास और एस्प्रेसो कप भी डिजाइन किए गए हैं।

इस कलेक्शन की खास बात मार्तबान से प्रेरित एक सेट है। मार्तबान पारंपरिक भारतीय बर्तन होते हैं, जिनका इस्तेमाल खाने की चीजों और स्वाद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। एयर इंडिया ने इस डिजाइन के जरिए भारतीय परंपरा को आधुनिक अंदाज में पेश करने की कोशिश की है।

एयर इंडिया क्यों कर रही है ये बदलाव?

एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर राजेश डोगरा के मुताबिक, यह नई सर्विस एयरलाइन के बड़े बदलावों का हिस्सा है। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रीमियम अनुभव देना है, जिसमें भारतीय मेहमाननवाजी की झलक भी दिखाई दे।

एयर इंडिया पहले से ही अपने खाने-पीने के मेन्यू, वाइन कलेक्शन और चाय की पेशकश को बेहतर बना रही है। इसके साथ नए विमानों को बेड़े में शामिल करने और पुराने विमानों के केबिन को अपग्रेड करने का काम भी जारी है।