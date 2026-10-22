Flipkart Sale: दिवाली से पहले सस्ते में खरीदें टीवी-लैपटॉप, इस दिन से शुरू होगी सेल

दिवाली से पहले अगर आप शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने एक नई सेल का ऐलान किया है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई तरह के प्रोडक्ट्स पर शानदार डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। अगर आपको लगता है कि फेस्टिव सीजन की सभी सेल खत्म हो चुकी हैं और अब अच्छी डील नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट की नई सेल आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है।

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कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस सेल के नाम का खुलासा किया है। साथ ही, इसकी शुरुआत की तारीख भी बता दी है। आइए जानते हैं कि फ्लिपकार्ट की यह सेल कब शुरू होगी और इसमें किन प्रोडक्ट्स पर छूट मिलने के संकेत दिए गए हैं।

28 अक्टूबर से शुरू होगी Flipkart Big Bang Diwali Sale

फ्लिपकार्ट ने अपनी नई सेल का नाम Big Bang Diwali Sale रखा है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। पोस्ट के मुताबिक, इस सेल की शुरुआत 28 अक्टूबर से होने वाली है।

दिवाली से पहले खरीदारी करने वालों के लिए यह सेल खास हो सकती है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या घर से जुड़ी दूसरी चीजें खरीदना चाहते हैं, वे इस सेल के शुरू होने का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले डिस्काउंट की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिल सकती है छूट

फ्लिपकार्ट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टीवी पर मिलने वाले डिस्काउंट की झलक दिखाई है। पोस्ट में एक प्रोडक्ट की कीमत 49 रुपये दिखाई गई है। हालांकि, यह किस प्रोडक्ट की कीमत है और इससे जुड़ी डील की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी ने लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर की सजावट से जुड़ी चीजों पर भी डील मिलने के संकेत दिए हैं। यानी इस सेल में सिर्फ एक कैटेगरी ही नहीं, बल्कि कई तरह के प्रोडक्ट्स पर ऑफर देखने को मिल सकते हैं।

सेल शुरू होने पर साफ होंगी कीमतें और ऑफर

अगर आप दिवाली से पहले घर के लिए टीवी, लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट की यह सेल आपके काम आ सकती है। अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली छूट से खरीदारी के दौरान पैसे बचाने का मौका मिल सकता है।

हालांकि, किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा और उसकी कीमत क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी सेल शुरू होने के बाद ही साफ होगी। ऐसे में ग्राहकों को 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली Big Bang Diwali Sale के ऑफर्स का इंतजार करना होगा।