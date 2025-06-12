अमूल देगा प्रोडक्ट, ट्रेनिंग और सपोर्ट, आप भी कमाए हर महीने ₹1 लाख

भारत में जब भी डेयरी प्रोडक्ट की बात होती है तो ‘अमूल’ का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। दूध, मक्खन, घी और दही जैसे प्रोडक्ट में दशकों से भरोसे का प्रतीक रहा यह ब्रांड अब आम लोगों को कम लागत में बिजनेस का शानदार मौका दे रहा है। आप सिर्फ ₹1.5 लाख के निवेश में अमूल आउटलेट खोलकर हर महीने ₹1 लाख तक की कमाई कर सकते हैं।

advertisement

क्या चाहिए अमूल आउटलेट खोलने के लिए?

अमूल आउटलेट खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास एक दुकान या जगह होनी चाहिए, जो भीड़-भाड़ वाली हो—जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड या मार्केट। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें रॉयल्टी का कोई झंझट नहीं है। यानी जो भी मुनाफा होगा, वह पूरा का पूरा आपका होगा।

आपको ₹1.50 लाख से ₹6 लाख रुपये तक का निवेश करना होता है। इसमें दुकान का किराया, सजावट, फ्रिज, डीप फ्रीज़र जैसे उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, अमूल को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ₹25,000 से ₹50,000 तक देना होता है। यह राशि रिफंडेबल होती है और आपके आउटलेट के प्रकार पर निर्भर करती है।

अमूल न केवल आउटलेट खोलने के लिए आवश्यक प्रोडक्ट सप्लाई करता है, बल्कि ट्रेनिंग, साइनबोर्ड और कुछ उपकरणों पर सब्सिडी भी देता है। हालांकि दुकान का मासिक किराया, बिजली का बिल और अन्य खर्च खुद आवेदक को उठाने होते हैं।

कमाई कितनी हो सकती है?

अगर आप एक छोटे स्तर पर आउटलेट शुरू करते हैं, तो भी आप हर महीने ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की कमाई कर सकते हैं। वहीं, बड़े आउटलेट की कमाई इससे कहीं अधिक हो सकती है, जो स्थान और बिक्री पर डिपेंड करती है।

आवेदन कैसे करें?

आप अमूल का आउटलेट खोलने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.amul.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर सभी दिशा-निर्देश और संपर्क डिटेल्स भी दिए गए हैं।