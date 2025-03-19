scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगAmazon Layoffs: अमेजन ने फिर की हजारों कर्मचारियों की छंटनी, जानें वजह

Amazon Layoffs: अमेजन ने फिर की हजारों कर्मचारियों की छंटनी, जानें वजह

ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon एक बार फिर से छंटनी करने वाली है। माना जा रहा है कि इस बार कंपनी 14,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 11:29 IST
Amazon, layoff,
Amazon, layoff,

ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon ने अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने करीब 14,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। अगर यह छंटनी होती है, तो कंपनी को सालाना तौर पर 2.1 से 3.6 अरब डॉलर की बचत होगी। इसके साथ ही ग्लोबल मैनेजमेंट टीम में भी 13 फीसदी की कमी दर्ज की जा सकती है।

advertisement

पहले भी कर चुकी है छंटनी

Amazon पहले भी कई बार अपने कर्मचारियों की छंटनी कर चुका है। खासकर communication and sustainability division में पहले भी कई पदों को खत्म किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी कर्मचारियों को नई सिस्टम के तहत ढालने के लिए यह फैसला ले रही है।

क्यों कर रही है अमेजन छंटनी?

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेजन वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन के तहत अपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को सरल बनाना चाहती है। इस छंटनी के बाद मैनेजर्स की संख्या 105,770 से घटकर 91,936 हो जाएगी। इसके अलावा, कंपनी के ग्लोबल मैनेजमेंट वर्कफोर्स में 13 फीसदी की कटौती दर्ज की जाएगी।

बताया जा रहा है कि यह फैसला सीईओ एंडी जेसी के नेतृत्व में लिया गया है। कंपनी कॉरपोरेट बढ़ाने के लिए अपनी वर्क पॉलिसी में बदलाव कर रही है। यही कारण है कि पहले तिमाही में कॉन्ट्रिब्यूटर की रोल में 15% का इजाफा किया गया, जबकि मैनेजमेंट लेवल पर कटौती की गई।

Complete Circle के सीईओ ने जताई नाराजगी

छंटनी की खबर सामने आते ही Complete Circle के सीईओ गुरमीत चड्ढा ने अमेजन की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि अमेजन बार-बार छंटनी कर कर्मचारियों के फ्यूचर से खेल रहा है।

चड्ढा ने लिखा कि अमेजन ने नवंबर 2024 में 18,000 कर्मचारियों को निकाला था, अब फिर 10,000 से ज्यादा को निकालने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी अपने कर्मचारियों को ‘People Experience Head’ और ‘Chief People Officer’ जैसे नाम देती है। यह सब दिखावा है।

इसके आगे उन्होंने लिखा कि एआई (AI) जैसी चीजों का सहारा लेकर अमेजन अपनी छंटनी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 19, 2025