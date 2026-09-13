फोन का जवाब नहीं मिला तो खुलवाया होटल रूम, अंदर मृत मिले Air India के पायलट

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के एक होटल में Air India के एक पायलट की मौत हो गई। पायलट Boeing 787 विमान उड़ाने के लिए कन्वर्जन ट्रेनिंग के सिलसिले में दिल्ली आया था और होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या आपराधिक गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं। मौत की अंतिम वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल राय के बाद ही साफ होगी।

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कमरे में बेहोश मिले पायलट

पुलिस के अनुसार पायलट ने 10 सितंबर को वसंत कुंज के होटल में चेक-इन किया था। अगले दिन यानी 11 सितंबर की शाम वह अपने कमरे में बेहोश और बिना प्रतिक्रिया के मिला।

वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन को होटल में ठहरे एक मेहमान की तबीयत खराब होने की पीसीआर कॉल मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पायलट को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भाई के फोन के बाद खुला कमरा

जांच के दौरान सामने आया कि पायलट का भाई लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जब फोन का जवाब नहीं मिला तो उसने होटल मैनेजर से संपर्क किया।

होटल मैनेजर पायलट के कमरे तक पहुंचा, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद होटल की मास्टर की की मदद से दरवाजा खोला गया। अंदर पायलट बेहोशी की हालत में पड़ा मिला।

Boeing 787 की चल रही थी ट्रेनिंग

एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक पायलट पहले Air India Express के साथ काम कर चुका था। वह अब बड़े Boeing 787 विमान के संचालन के लिए कन्वर्जन ट्रेनिंग कर रहा था।

Air India ने अपने बयान में पायलट की मौत पर दुख जताया। एयरलाइन ने कहा कि वह होटल में लेओवर के दौरान आराम कर रहा था, जहां उसे बेहोश पाया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम के बाद साफ होगी वजह

पायलट का पोस्टमॉर्टम 12 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में किया गया। पुलिस का कहना है कि मौत की अंतिम वजह मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही तय की जाएगी।

इससे पहले अधिकारियों की ओर से कार्डियक अरेस्ट को संभावित वजह बताया गया था, लेकिन फिलहाल अंतिम मेडिकल राय का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस को नहीं मिला foul play का संकेत

पुलिस ने कहा है कि अब तक की जांच में foul play का कोई संदेह नहीं है। मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत जांच की जा रही है।

Air India ने कहा है कि वह पायलट के परिवार के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।